AB: Hamas terör listesinde kalmalı



Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Brüksel'deki toplantıda Avrupa Adalet Divanı'nın aralık ayındaki Hamas'ın terör örgütleri listesinden çıkarılması yönündeki kararının temyize götürülmesi üzerinde uzlaştı.

Adalet Divanı'nin kararında, Hamas'ın terör örgütleri listesine alınma gerekçesinin incelenmiş ve teyit edilmiş gerçek eylemler yerine, basın ve internette yer alan iddialara dayandırılması nedeniyle işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilmişti. Hamas 2003 yılında listeye alınmıştı.

İsrail memnun

Hamas, AB'nin kararının ‘ahlaka aykırı' olduğunu öne sürdü. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, kararın, “AB'nin bir bütün olarak işgalci İsrail'in tarafında konumlandığını ve Filistin halkına yönelik suçlarına destek verdiğini” söyledi.

İsrail ise temyiz kararını memnuniyetle karşıladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, kararın Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu ve böyle kalmaya da devam edeceğini gösterdiğini belirtti.