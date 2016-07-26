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Dünya
Deutsche Welle

AB Erdoğan’ın suçlamalarını reddetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman medyasına verdiği röportajda Avrupa Birliği’nin mülteci anlaşması taahhütlerine uymadığını söylemişti. Avrupa Birliği Komisyonu bu iddianın doğru olmadığını açıkladı.

26 Temmuz 2016 19:58


Brüksel'de bir açıklama yapan Avrupa Birliği Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, “AB, AB-Türkiye Bildirisi'deki taahhütlerin yerine getirilmesine bağlılığını sürdürmektedir” diye konuştu. Türkiye'deki mültecilerin ihtiyaçları için ayrılan mali yardımın da bu taahhütler arasında olduğunu ifade eden Başsözcü Schinas “Türk tarafından da aynısını bekliyoruz” diye konuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başsözcüsü Schinas Türkiye'ye söz verilen 3 milyar euroluk yardımın 2,15 milyarlık kısmının ay sonuna kadar kullanıma hazır olacağını belirtti. Schinas, şimdiye kadar 740 milyon euroluk mülteci yardımının kullanıma ayrıldığını ifade etti. Avrupa Birliği'nin ödemelerin gerisinde kaldığı yönündeki iddiaların “kesinlikle doğru olmadığını” belirten Margaritis Schinas sayıların da bunu kanıtladığını söyledi. Schinas yardımların Türkiye'ye ya da hükümete değil doğrudan yardım organizasyonlarına aktarıldığını ifade etti.

Erdoğan Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'ye dün verdiği mülakatta Avrupalı yöneticilerin samimi davranmadığını söyleyerek, Türkiye'nin 3 milyon Suriyeli ve Iraklı mülteciyi barındırdığını ve devletin bütçesinden 12 milyar dolar harcandığını ifade etmişti. Avrupa Birliği'nin mülteciler konusunda 3 milyar euroluk yardım sözü verdiğini belirten Erdoğan bu sözün tutulmadığını, şimdiye kadar sembolik olarak 1 ila 2 milyon euro gönderildiğini söylemişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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