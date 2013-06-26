AB Büyükelçileri 'camide içki içildi' iddialarına kuşkulu

Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilerine yemek veren AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, büyükelçilere Gezi eylemleriyle ilgili bilgi ve fotoğrafların olduğu dosyayı sundu

Egemen Bağış’ın düzenlediği yemek öncesinde Türkiye’de görev yapan AB Büyükelçileri’ne camide içki içildiğine dair görüntülerin izletildiği açıklamasının ardından büyükelçiler farklı açıklamalar yaptı.

AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Bakanlıkta çalışma yemeğinde bir araya gelen AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, büyükelçilere “Gezi olaylarının aylar, hatta yıllar önce planlandığını” belirtirken, toplantı öncesinde büyükelçilere Gezi Parkı gelişmelerine ilişkin bilgi ve fotoğrafların yer aldığı dosyalar verildi.

Büyükelçilere dağıtılan dosyalarda özetle şu ifadeler ve bilgiler yer aldı:

- Taksim yayalaştırma projesi ve Topçu Kışlası’na ilişkin detaylı bilgiler.

- Projeye ilişkin ilki 6 Haziran 2012 yılında olmak üzere bugüne kadar yapılan protestolar.

- Projeyi protesto edilen gruplarla bugüne kadar yapılan görüşmeler.

- ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Danimarka ve İspanya’da polisin protestolara müdahalelerinden örnekler.

Ana akım medyada baskı yok



- Ana akım medyanın 29.05.2013-2.6.2013 tarihleri arasında hükümet baskısıyla Gezi protestolarını yayınlamadığı tamamen yanlıştır. Ana akım kanallar Gezi protestolarını günlük ortalama 19 saat yayınlamışlardır.

- Manipülatörler, sosyal medyada “Katliam, isyan, sosyal ağlar engellendi, iç savaş, onlarca kişi hayatını kaybetti, soykırım” gibi ifadelerle dezenformasyon yarattı.

- Ünlüler, kanaat önderleri, yerli ve yabancı basın mensupları protestoları fotoğrafları ya da ifadeleri kaynağını kontrol etmeden retweetleyerek protestolara destek verdiler.





Başbakanlık binasına saldırmaya çalıştılar

- Protestoların ilk iki gününde kullanılan aşırı biber gazını Başbakan Erdoğan da eleştirdi.

- Ankara’da protestoculara protestoları için izin verildi ancak bazı gruplar Başbakanlık binasına saldırmaya çalıştı.

CNN International da dosyada





- CNN International Erdoğan’a destek mitingini “Türkiye’de hükümet karşıtı protesto” diye verdi.

- ABD İstanbul Konsolosluğu’nun resmi twitter adresi hacklenerek, #Direngeziparki paylaşımları yapıldı

- Bazı fotoğraflar manipülasyona uğradı ve başka ülkelerde çekilen fotoğraflar güncelmiş gibi yayıldı.

Yemek çıkışında gazetecilere konuşan bir büyükelçi, “Toplantıda Gezi olayları nasıl başladı? Şu anda hangi noktada? Bunlar konuşuldu. Bir video gösterimi yapıldığı doğru ancak bu videoda camilerde içki içilirken bir görüntü ya da özel bilgi yoktu” dedi.

Bir başka büyükelçi ise, “Çeşitli videolar gösterildi. Videolar da diğer ülkelerde polisin protestoculara nasıl müdahale ettiği de örnekleriyle yer aldı. Basında daha önce yer alan teneke kutulu fotoğraflar gibi, görüntüler de yayınlandı” açıklaması yaptı. Üçüncü büyükelçi ise “Cami görüntüleri gösterildi. Ama görüntülerde camide içki içen kimse yoktu. Sadece camide üzerine basılmış bira kutusu görüntüleriydi” ifadelerini kullandı.