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BBC Türkçe

AB Bakanı Çelik'ten 'şantaj' açıklaması

İngiliz Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in gazeteye verdiği röportajda, AB'nin üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye 'şantaj' uyguladığını söylediğini yazdı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in gazeteye verdiği röportajda, AB'nin üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye 'şantaj' uyguladığını söylediğini yazdı.

Financial Times'ın haberine göre Bakan Çelik Londra'da Perşembe günü verdiği röportajda "AB müzakere sürecini Türkiye'ye şantaj yapmak için kullanmak AB kurumlarını zayıflatıyor ve itibarsızlaştırıyor" dedi.

Bakan Çelik 12-14 Eylül tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyaret etmişti.

Gazetenin haberinde Bakan Çelik'in İngiltere'yi bu kapsamın dışında tuttuğunu söylediği belirtiliyor.

Habere göre Bakan Çelik "İngiltere, darbe girişimini takip eden günlerde Türkiye'nin yanında durarak ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yardımcı olarak, gerçek bir müttefik, bir rol modeli gibi davranıyor" dedi.

Çelik, İngilizlerin aksine diğer ülkelerin "ilişkileri ilerletecek bir yol bulmak yerine şantaj yapacak malzeme bulmaya çalıştıklarını" kaydetti.

AB'nin yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye hükümetinin attığı adımlarla AB ile müzakerelerin çöküşü için zemin yarattığını söylemişti.

Bakan Çelik'in açıklamaları Juncker'in bu sözlerinin hemen ertesinde geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, ülkesinde düzenlenecek seçimler öncesi rakibi Sosyal Demokrat lideri Martin Schulz ile karşı karşıya geldiği televizyon tartışmasında Türkiye'nin AB'ye üye olmaması gerektiğini dile getirmişti.

Bakan Çelik röportajda Juncker ile Almanya'ya "Türk kahvesi eşliğinde diplomasi yürütme" çağrısında bulundu.

Çelik, Juncker ve Merkel'i "Türk demokrasisiyle dayanışma göstermek için" 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'ye gelmemekle eleştirdi.

Bakan Çelik, AB müzakerelerinin yargı ve temel haklarla ilgili 23'üncü ve adalet, özgürlük ve güvenlik ile ilgili 24'üncü fasılların açılması çağrısında da bulundu.

Gazete, AB ile müzakere sürecinin donmuş olduğunu ve darbe girişimi sonrası onbinlerce kişinin tutuklanması ve kamu işlerinden çıkarılması nedeniyle AB'nin Türkiye'ye mesafeli yaklaştığını yazdı.

Bakan Çelik, AB'nin, göçmenler için 3 milyar euroluk yardım yapmak, Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirmek ve müzakere sürecinde yeni başlıklar açmak gibi sözlerini tutmadığını da söyledi.

Gazete Brüksel'in Türkiye'ye göçmenler için Mayıs itibariyle 811 milyon euroluk yardım yaptığını açıkladığını yazdı.

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