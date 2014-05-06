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Dünya

AB, 19 ülkeye vizeyi kaldırdı

Çoğunluğu, Karayipler ve Pasifik bölgelerindeki ada ülkelerinden oluşan 19 ülkeye AB'ye üye ülkelerde serbest dolaşım hakkı sağlayan Schengen vizesi kaldırıldı

06 Mayıs 2014 19:42

Avrupa Konseyi, büyük çoğunluğu Karayipler ve Pasifik bölgelerindeki ada ülkelerinden oluşan 19 ülkenin vatandaşlarına Schengen alanına vizesiz girme hakkı tanıyan kararı onayladı. 

AA’da yer alan habere göre, Avrupa Birliği, çoğunluğu Karayipler ve Pasifik Bölgesinde bulunan 19 ülkeye Türkiye ile “geri kabul anlaşması”nın imzalamasının ardından tekrar gündeme gelen vizesiz Avrupa seyahati hakkını tanındı.

AB tarafından alınan karar gereği, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kolombiya, Dominika, Grenada, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Palau, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, Solomon Adaları, Doğu Timor, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu ve Vanuatu vatandaşları vizeden muaf olacak.

Vize muafiyeti, tam mütekabiliyetin sağlanması için bu ülkelerle AB arasında ikili anlaşmaların yürürlüğe girmesinin ardından geçerlilik kazanacak.

Kurallar gereği, AB'nin vize muafiyeti uyguladığı ülkelerin de Birlik üyesi ülkelerin vatandaşlarına vize muafiyeti hakkı tanıması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu, ada ülkelerinin vizeden muaf ülkeler listesine dahil edilmesi önerisini Kasım 2012'de gündeme getirmiş, daha sonra Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi arasında yapılan görüşmelerde BAE, Peru ve Kolombiya'nın da bu listeye eklenmesi kararlaştırılmıştı.

 

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