AB 17 vergi cennetini kara listeye aldı

Avrupa Birliği (AB), vergi cenneti olarak adlandırılan ülke ve bölgelere baskıyı artırmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin maliye bakanları bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptıkları toplantıda, vergi konusunda işbirliğine yanaşmayan 17 ülke ve bölgeyi kapsayan bir liste konusunda uzlaştı. Bu kara liste ile vergi cenneti olan ülke ve bölgelerin ilgili yasalarda değişiklik yapması ve daha şeffaf bir vergi politikası izlemesi için harekete geçirilmesi hedefleniyor.

AB Komisyonu'nun Maliyeden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, aylarca süren görüşmelere rağmen, vergi yasalarındaki boşlukları kapatmaya yanaşmadıkları için 17 ülkeyi kapsayan bu listenin hazırlanmasının şart olduğunu belirtti.

AB tarafından hazırlanan kara listede, Amerikan Samoası, Bahreyn, Barbados, Grenada, Guam, Güney Kore, Makao, Marshall Adaları, Moğolistan, Namibya, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad ve Tobago, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Yaptırım öngörülmüyor

Ancak bu ülke ve bölgelere yönelik bir yaptırım öngörülmüyor. Almanya Maliye Bakanı Peter Altmaier, "Ülkelerin işbirliği yapması yönünde harekete geçmesi için bu listede yer almak yeterli olmalı" diye konuştu. Altmaier, "Bu daha yolun başı ve eğer yaptırımların gerekli olduğu ortaya çıkarsa, ucu açık olarak bu konuda görüşmeler yapacağız" dedi.

Türkiye gri listede

17 ülke ve bölgenin bulunduğu kara listenin yanı sıra vergi politikaları henüz AB standartlarına uymayan ancak gereken yasal düzenlemeleri yapma konusunda güvence veren 47 ülke ise gri listede yer aldı. Bu listede Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Sırbistan, Liechtenstein gibi ülkeler bulunuyor.

AB önümüzdeki dönemde bu ülkelerdeki vergi yasaları konusundaki değişiklikleri takip etmeyi planlıyor.

AB uzun süredir vergi uygulamaları tereddüt yaratan ülkelerle ilgili bir çalışma başlatmıştı. Dünyada çok sayıda tanınmış ismin off-shore yatırımlarını ifşa eden Panama ve Cennet Belgeleri'nin yayınlamasının ardından bu konudaki tartışmalar alevlendi. AB bu yılın başında yaklaşık 90 ülke ile temasa geçti. Bu ülkelerin çoğunun AB ile işbirliğine sıcak baktığı belirtildi.

Kara listeye yönelik eleştiriler

Ancak AB'nin, vergi uygulamaları konusunda AB'ye üye olmayan ülkelere odaklanması eleştirilere yol açtı. Avrupa Parlamentosu'nun Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili üyesi Markus Ferber, bu listeyi eleştirerek, "Eğer inandırıcı olmak istiyorsak, sadece (AB üyesi olmayan) üçüncü ülkelerle sınırlı kalmamalıyız, AB içindeki vergi cennetlerini de mercek altına almalıyız" dedi. Ferber, Birleşik Krallık ve bünyesindeki deniz aşırı bölgelerden, Malta, Madeia Adası gibi ülke ve bölgelerin vergi cenneti olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller partili üyesi Sven Giegold ise bu listenin şeffaf olmayan bir şekilde hazırlandığını savundu. Giegold, AB'ye üye ülkelerin sadece önemsiz vergi cennetlerinin yer aldığı bir liste üzerinde uzlaşmasının, AB'nin inandırıcılığını sarstığını belirtti. Giegold, buna rağmen, AB'nin 40'dan fazla ülkenin vergi uygulamalarını gözden geçirmesini sağlamasını ise olumlu olarak değerlendirdi.

AFP/Reuters/dpa, JD/BD

© Deutsche Welle Türkçe