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Dünya
Deutsche Welle

Aachen'da gözaltılar

Paris saldırılarının ardından Almanya'nın Belçika ve Hollanda sınırındaki Aachen kentinde saldırılarla bağlantılı olduğu şüphesiyle üç kişi gözaltına alındı.

17 Kasım 2015 17:26


Alman polisinin verdiği bilgilere göre, Paris saldırıları ile bağlantılı olarak Aachen kentinde ikisi erkek, biri kadın üç şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği, bu nedenle şüphelilerin hüviyetine ilişkin bir açıklama yapılamayacağı ifade edildi. Ancak diğer kaynaklarda, gözaltına alınan kişilerin yabancı olduğu bilgisine yer verildi. Polis Sözcüsü, "Paris saldırıları ile ilişkili olarak aranan kişilerden birinin bizim alanımızda bulunduğuna dair ipuçları elde ettik" diye konuştu.

"Aachener Zeitung" gazetesinde yer alan bilgilere göre, söz konusu kişiler öğleden önce Alsdorf İş Kurumu'nun önünde gözaltına alındı. Üç kişinin bulunduğu aracın polis tarafından durdurulduğu kaydedildi.

Paris'te cuma akşamı hemen hemen eş zamanlı olarak düzenlenen terör saldırılarında, en az 129 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturmada elde edilen bulgular, Paris'ten Aachen kentine 1 saatlik uzaklıkta olan Brüksel'e uzanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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