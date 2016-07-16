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15 Temmuz Darbe Girişimi

AA: Darbeyi planlayan Albay Muharrem Köse

"Darbe girişiminde Albay Mehmet Oğuz Akkuş, Binbaşı Erkan Ağın, Yarbay Doğan Uysal gibi isimlerin de olduğu iddia edildi"

16 Temmuz 2016 05:14

Anadolu Ajansı, darbeyi planlayanın bir süre önce görevden alınan Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse olduğunu iddia etti.

Askeri kaynaklara dayandırılan habere göre, İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmanın görevden alınan Albay Köse başkanlığında planlandığı iddia edildi. Albay Mehmet Oğuz Akkuş, Binbaşı Erkan Ağın, Yarbay Doğan Uysal gibi isimlerin  girişimin içinde yer aldığı öne sürüldü. 

Bu arada kalkışmayı gerçekleştiren askerlere yönelik operasyon başlatıldığı ve bir kısmının gözaltına alındığı bildirildi. 

TSK'nın TRT 1 ekranından okunan darbe bildirisi şöyle:

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Anadolu AjansıdarbeGenelkurmay Adli MüşaviriAlbay Muharrem Köse

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