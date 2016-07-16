AA: Darbeyi planlayan Albay Muharrem Köse

Anadolu Ajansı, darbeyi planlayanın bir süre önce görevden alınan Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse olduğunu iddia etti.

Askeri kaynaklara dayandırılan habere göre, İstanbul ve Ankara'daki askeri kalkışmanın görevden alınan Albay Köse başkanlığında planlandığı iddia edildi. Albay Mehmet Oğuz Akkuş, Binbaşı Erkan Ağın, Yarbay Doğan Uysal gibi isimlerin girişimin içinde yer aldığı öne sürüldü.

Bu arada kalkışmayı gerçekleştiren askerlere yönelik operasyon başlatıldığı ve bir kısmının gözaltına alındığı bildirildi.

TSK'nın TRT 1 ekranından okunan darbe bildirisi şöyle: