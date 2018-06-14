A Milliler'den bronz madalya 

Türkiye - Portekiz: 3-2

İSTANBUL,(DHA)

SALON: KV Arena

HAKEMLER: Harald Sodja (Avusturya), Roy Goren (İsrail)

TÜRKİYE: Mert Matic, Murat, Burak, Vahit Emre, Metin, Gökhan, Burak (L)

PORTEKİZ: Cveticanin, Tavares Rodrigues, Ferreira, Martins, Ferreira M., Simoes, Alvar (L) (Ferreira Da Silva, Belo, Monteiro, Martins L., Fidalgo (L), Seuqeira)

SETLER: 25-16, 21-25, 25-14, 22-25, 15-11

SÜRE: 126 dakika (26\',27\',22\',31\',20\')

Çek Cumhuriyeti\'nin ev sahipliğinde Karlovy Vary şehrinde düzenlenen 2018 CEV Altın Avrupa Ligi Final Four\'unda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, Portekiz ile oynadığı üçüncülük mücadelesini 25-16, 21-25, 25-14, 22-25 ve 15-11\'lik setlerle 3-2 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

FOTOĞRAFLI