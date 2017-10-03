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Spor

A Milli Takım'ın Antalya kampı başladı    

ANTALYA-(DHA) 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki son iki maçında 6 Ekim'de İzlanda ve 9 Ekim'de Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Antalya'da toplandı

03 Ekim 2017 00:31

ANTALYA-(DHA) 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'ndaki son iki maçında 6 Ekim\'de İzlanda ve 9 Ekim\'de Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Antalya\'da toplandı. Regnum Carya Golf ve Spa Resort\'ta kampa giren A Milliler, ilk çalışmasını basına kapalı olarak Sentido Zeynep Resort\'un sahasında saat 18.30\'da gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapılan antrenmana, kulübü Fortuna Düsseldorf\'un bu akşamki maçının kadrosunda yer alan Kaan Ayhan ile uçakları daha sonraki saatlerde Antalya\'ya inecek Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal katılmadı. Dün müsabaka oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamlarken, diğer futbolcular 1 saat 20 dakika süren bir antrenman yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst de çalışmayı takip etti. 
A Milli Takım, yarın saat 18.30\'da Sentido Zeynep Resort\'un sahasında yapacağı idman ile İzlanda ve Finlandiya maçlarının hazırlıklarını sürdürecek. 

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