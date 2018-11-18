A Milli Takım, Antalya'da

Tolga YILDIRIM - Semih ERSÖZLER / ANTALYA (DHA) - A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için Antalya\'ya geldi.

A Milli Takım, salı günü Ukrayna ile oynayacağı özel maç için Konya\'dan havayoluyla Antalya\'ya ulaştı. Özel uçakla gelen ay yıldızlılar için polis, havalimanında güvenlik tedbiri aldı. CIP Salonu\'ndan çıkış yapan milliler daha sonra otobüse bindi. Kafilede TFF Asbaşkanı Ali Dürüst de yer aldı.

Ay yıldızlı kafileyi taşıyan otobüs, polis eskortuyla birlikte takımın kamp yapacağı otele gitti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu\'nun iki futbolcuyla, yarın saat 18.30\'da Antalya Stadyumu\'nda yapacağı basın toplantısının ardından gerçekleştirilecek antrenmanla ay yıldızlılar Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Milli takım kafilesinden detay

- Lucescu\'dan detay

- Milli futbolculardan detay

- Otobüsten detay