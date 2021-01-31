A Haber, 'Susamam’ şarkısındaki isimleri hedef gösterdi; 'kriminal suçlu'

İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber'de yayınlandığı andan itibaren ses getiren politik şarkı 'Susamam'ı seslendiren isimler hakkında 'kriminal suçlu' ve 'teröre hizmet etmek' suçlamalarıyla hedef gösterdi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın yönetim kurulu başkanvekilliğini yürüttüğü Turkuvaz Medya Grubu’nun yayın organlarından A Haber kanalında, 2019 yılında yayınlanan "Susamam" şarkısında yer alan isimler 'kriminal suçlu' ve 'teröre hizmet' etmek' ettikleri iddia edilerek hedef gösterildi.

“Susma” isimli belgeselde şarkıyı söyleyen rapçiler için “Susamam ismiyle peydahlanıveren ve her birinin taciz, tecavüz, uyuşturucu dahil pek çok adi suçtan sabıkalı oldukları kısa süre içinde anlaşılacaktı” ifadelerine yer verildi.

PKK'ya laf etmediler

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, şarkıda çevre ve doğa sorunlarına, orman yangınlarına dikkat çeken Fuat Ergin’in bölümü şu sözlerle hedef alındı:

”Susamam derken orman yangınlarına susmayacağını ilan etti ama bir o kadar da korkaktı ya da kurnazdı. Kime susamayacağını söylemedi, söyleyemedi. Oysa o ormanları yakan PKK’ydı. Hatta hainlerin örgütü bile şarkıcıdan daha anlaşılır, daha sade dille konuşuyordu. PKK’nın ormanları biz yaktık itirafı orta yerde dururken ‘Susamam’ iddiasıyla ortaya çıkan şarkıcı onca kelimeyi art arda dizdiği halde orman yakan PKK’ye tek bir söz dahi edemedi.”

Müzisyenlerden tepki geldi

usamam projesinde yer alan Fuat Ergin, Hayki, Kamufle, Server Uraz ve Şanışer gibi isimler sosyal medyada A Haber’e tepki gösterirken “#Susamam” etiketi tekrar Twitter’da gündeme oturdu. Twitter'da #ahaberkapatilsin hashtagi açıldı.