93 bin kredili konut satışı gerçekleşti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, faizlerin düştüğü 1 Haziran’dan itibaren ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleştiğini açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 99 bin 125 taşınmaz satılırken; bu yılın aynı döneminde 284 bin 487 taşınmaz satışı gerçekleşti.

Sıfır konutlardaki faiz oranı yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 olarak açıklandı. 1 Haziran'da duyurulan ve 2 Haziran'da başvuruları açıklanan uygun faizli kamu bankaları konut kredisi kampanyası ülke genelinde konut satışlarında dönemsel artış yaşandı.

1 - 27 Haziran tarihleri arasında; 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleşti. Geçen yıl aynı tarih aralığında satılan konut satışı ise 6 bin 658 idi. 2020 döneminde, bir önceki döneme göre 14,07 kat daha fazla kredili satış işlemi yapıldı. Kredili satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1407 oranında arttı.

Faiz oranlarının 0,64 oranına düştüğü 2 Haziran’dan bugüne kadar yapılan kredili satışların en çok yoğun olduğu ilk 5 il ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. 2 Haziran ile 27 Haziran tarihleri arasında; İstanbul’da 14 bin 465, Ankara’da 12 bin 172, İzmir’de 6 bin 220, Bursa 3 bin 592 ve Antalya’da 3 bin 077 kredili satış işlemi gerçekleşti.

1 - 27 Haziran tarihleri arasında tarla, arsa, işyeri konut ve diğer taşınmazlarda dâhil toplam 284 bin 487 satış gerçekleşti. Geçen yıl ise bu satışların toplamı 99 bin 125 idi.