T24 LogoT24 Logo
Gündem

9 kişi, 542 bin TL dolandırıldı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde, S

04 Ocak 2019 20:40

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde, S.G.\'nin yaklaşık 542 bin TL değerinde büyükbaş ve küçükbaş satın aldığı 9 kişi, paralarını alamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.
Kumluca Beldesi\'nde yaşayan M.Y., T.G., S.G., O.Ç., N.Y., N.E., R.A., N.A., ve H.Ç., farklı zamanlarda S.G.\'ye yaklaşık 542 bin TL değerinde büyükbaş ve küçükbaşları vadeli olarak sattı. Ödeme tarihinde S.G.\'ye ulaşamayan 9 kişi, dolandırıldıkları iddiası ile jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu. 
Jandarma ise S.G’yi bulmak için arama çalışması başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARULUS Bartın DHA BARTINın UlusKumluca BeldesiTLGyi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24