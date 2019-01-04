9 kişi, 542 bin TL dolandırıldı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde, S.G.\'nin yaklaşık 542 bin TL değerinde büyükbaş ve küçükbaş satın aldığı 9 kişi, paralarını alamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.

Kumluca Beldesi\'nde yaşayan M.Y., T.G., S.G., O.Ç., N.Y., N.E., R.A., N.A., ve H.Ç., farklı zamanlarda S.G.\'ye yaklaşık 542 bin TL değerinde büyükbaş ve küçükbaşları vadeli olarak sattı. Ödeme tarihinde S.G.\'ye ulaşamayan 9 kişi, dolandırıldıkları iddiası ile jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu.

Jandarma ise S.G’yi bulmak için arama çalışması başlattı.