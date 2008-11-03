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Spor

9 hafta 6 veda!

Turkcell Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, alınan başarısız sonuçların ardından 2 teknik direktör daha görevinden istifa etti.

03 Kasım 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, alınan başarısız sonuçların ardından 2 teknik direktör daha görevinden istifa etti.

Şu ana kadar aldıkları 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonrasında 8'er puanla 14 ve 15. sıralarda yer alan Denizlispor ve Hacettepe'de, teknik direktörler görevden ayrılma kararı verdi.

Sahasında Konyaspor'a 2-1 yenilen Hacettepe'de teknik direktör Osman Özdemir ile deplasmanda Sivasspor'a 3-1 yenilen Denizlispor'da teknik direktör Ali Yalçın benzer açıklamalarla istifa ettiklerini açıklarken, ligin 9 haftalık bölümünde teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı da 6'ya yükseldi.

Ligde daha önce Antalyaspor, teknik direktör Jozef Jarabinsky'in yerine Mehmet Özdilek'i, Konyaspor, Raşit Çetiner'in yerine Giray Bulak'ı, Kocaelispor, Engin İpekoğlu'nun yerine Yılmaz Vural'ı, Beşiktaş da Ertuğrul Sağlam'ın yerine Mustafa Denizli'yi getirmişti.


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