85 yaşındaki Ali Dede, file örmeyi öğrendi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde Ali Rize (85), plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesinin ardından, mahallesinde yaşayan kadınlarla birlikte file örmeyi öğrendi. Öğrenmenin yaşı olmadığını söyleyen Rize, belli bir yaşın üzerindeki tüm erkeklere çağrı yaparak, \"File örmeyi öğrensinler, hem ruhları rahat eder, hem faydalı olurlar\" dedi.

Yeşil Mahalle\'deki Cumhuriyet Semt Evi\'nde örgü eğitimi alan 80 kursiyer, plastik poşetlerde başlatılan ücret uygulamasının ardından çeşitli renk ve modellerde fileler hazırlamak için kolları sıvadı. Eline tığını ve ipini alan kadınlara eşlik eden Ali Rize de hazırladığı filelerle sipariş sayısını en az onlar kadar arttırdı. Uzun yıllar mobilyacılık yapan ve emekli olduktan sonra doğayı koruma bilinciyle hareket eden Ali Rize, kısa zamanda ördüğü 4 fileyi yakınlarına hediye ettiğini söyledi. Çevreyi kirletmemek gerektiğini ifade eden Rize, \"Doğayı kirletmemek, eski düzenine getirmek istiyoruz. Çevremizin benim çocukluğumdaki gibi olmasını istiyorum. Ülkü Hoca bana bu kurstan söz etti. Ben de \'örebilir miyim\' dedim ve başladım. Öğrenmenin yaşı yok. İsteyen herkes öğrenebilir\" dedi. Evde boş kaldıkça eline tığını aldığını anlatan Rize, evde oturan 60 yaşın üzerindeki erkeklere çağrı yaparak şöyle konuştu:

\"Burada 70 çiçek, 1 böcek var. Böceklerin artması için 60 yaşını geçmiş insanlara sesleniyorum. File örmeyi öğrensinler, hem ruhları rahat eder hem faydalı olurlar. Ben 85 yaşındayım ama gönül 35. Oturduğum apartmandaki komşularım filelerimi görünce hep sipariş verdiler. Onlara da örmemi istiyorlar. İsteyen herkes bunu yapabilir.\"

FİLE ÇEŞİTLERİNDE ARTIŞ

Gaziemir ilçesindeki 5 semt evinde 200 kursiyeri bulunduğunu söyleyen Ülkü Hansoy, semt evlerinde el sanatları üzerine eğitim verirken poşetlerin ücretli olacağını duyunca file örgü kursu açmaya karar verdiğini anlattı. Sıfır Atık projesine destek vererek yılbaşından 2 ay önce file örgü eğitimine başladıklarını dile getiren Hansoy, \"Gaziemir\'de yaşayan 60 yaş üstü vatandaşların sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla açılan Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi\'nde yaşlılar için derse giriyorum. Bu eğitimin duyurusunu orada yaptım. Sadece Ali Bey tığını, ipini aldı. Diğer beyler bir kenara çekildi. Bu nedenle üzgünüm. Tek erkek öğrencimiz Ali Amca. Kursiyer sayımız artacak ki doğayı kurtaracağız. Bu kadın ya da erkek hepimizin görevi\" dedi.

İlçede yaşayanların kursa yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Hansoy, yılbaşında yaklaşık 200 file hazırladıklarını belirterek \"Ürünlerimiz çok çeşitlendi. Torba şeklinde, ponpon iplerden yapılan ve çantamızın üzerine geçirdiğimiz fileler yapıyoruz. Artık poşet kullanmıyoruz. Herkes çantasından çıkarıp bu fileleri kullanıyor\" diye konuştu.

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