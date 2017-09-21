85 kiloluk bal kabağı

SAMSUN,(DHA)- SAMSUN\'un Vezirköprü İlçesi Çal Mahallesi\'nde 85 kilogramlık bal kabağı görenlerin ilgisini çekti.

Samsun\'un Vezirköprü İlçesi\'nde Bankalar Caddesi\'nde bulunan Sabri Özkan\'a ait manavda 85 kiloluk bal kabağını görenler şaşırdı. Dev bal kabağı ile fotoğraf çektirmek isteyenler, manavın önünde selfie çekti. Kilosunun 5 TL’den satılacağını ifade eden Sabri Özkan, \"Dileyen vatandaşlardan siparişi toplayacağız. Kabağın tamamının satılması halinde sipariş veren müşterilerimizi arayıp hızar motoruyla kesimini gerçekleştirecek ve kendilerine teslim edeceğiz\" dedi.



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