826 yıllık liman



Bu yılki kutlamaların açılışında donanma gemileri ve büyük yelkenliler ön plandaydı. Doğum günü geçidinin açılışını "Gorch Fock" yaptı. Alman donanmasına bağlı yelkenli okul gemisi 1958'de Hamburg'da denize indirildi. O tarihten beri de dünyayı dolaştı. Bugün Kiel limanına bağlı.

"Queen Elizabeth" doğum günü kutlamasına gelen altı kruvaziyerden biriydi. 12 katlı gemi cumartesi günü Hamburg Altona'daki iskeleden hareket etti. Bu, Hamburg liman bölgesindeki iki önemli kruvaziyer terminalinden biri. Böylece Hamburg, Avrupa'da yolcu gemileri için 3'üncü büyük liman haline geldi.

Yeşil yelken açan yelkenli

Üç direkli yelkenli Alexander von Humboldt II'nin güvertesinde olmak istiyenlerin hayalleri cumartesi günü gerçek oldu. Geleneksel gemi ilk kez olmak üzere selefi Alexander von Humboldt I gibi yeşil yelken açtı. Dev yelkenli adını ünlü Güney Amerika araştırmacısından alıyor.

Konuklar üç gün boyunca limandaki gemileri gezebildi. Müze gemisi "Cap San Diego" ve "Rickmer Rickmers" yelkenlisinin yanı sıra güvenliği sağlayan deniz araçları da ziyarete açıldı. Onlardan biri de sahil güvenlik gemisi "Meerkatze". Gemi Kuzey ve Baltık denizlerindeki balık stoklarını korumak için dolaşıyor.

Römorkörler vals ve rock müzik eşliğinde hünerlerini sergiledi! Manevra kabiliyeti yüksek bu deniz araçlarının gösterisine ilgi büyüktü. Römorkörler 7 bin beygire kadar büyük gemileri iterek ya da çekerek limana bağlanmalarını ya da limandan ayrılmalarını sağlıyor.

Film sahnelerini aratmayan gösteriler

Polis ve deniz kurtarma helikopterlerinin katıldığı gösteriler film sahnelerini aratmadı. Üç gün boyunca kürek yarışı, motorlu tekneler, su kayağı akrobasisi ve sürat katamaranlarının yer aldığı etkinlikler ziyaretçileri adeta büyüledi.

Ziyaretçiler lezzetli yiyecekleri tatma imkânı da buldu. Elbe Nehri boyunca balık pazarına kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik bölümde yiyecek tezgahları kuruldu. Balık ekmeğin yanı sıra diğer sokak lezzetleri de vardı. Balık pazarından Reeperbahn'a dönenleri ilk defa bu yıl kutlamada yer alan yiyecek kamyonetleri karşıladı.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece gemiler, sirenlerini çalarak havai fişek göstesinin başlayacağını haber verdi. Ardından Elbe Nehri üzerinde renkli bir ışık demeti oluştu. Havai fişek gösterisi 15 dakika boyunca sürdü. Pazar günü gemiler limanlarına dönerken herkes gelecek yıl yeniden buluşmak üzere sözleşti.