Birleşmiş Milletler: 805 milyon insan aç

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Roma'da açıkladığı yıllık rapora göre, son 10 yıl içerisinde 100 milyon insan açlıktan kurtuldu. Raporda, gelecek 20 yıl içinde 209 milyon insanın daha açlıktan kurtarılabileceği açıklandı. Ayrıca BM Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında, 2015 yılına kadar açlık çeken insanların sayısını yarıya düşürme hedefine de yaklaşıldığı belirtildi.

FAO raporunda, açlıkla mücadelede en önemli gelişmenin Asya, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'da kaydedilerek, açlıkla mücadele edenlerin sayısının gerilediğine yer verdi. En önemli gelişmenin ise 526 milyonla en fazla açlığın yaşandığı Asya kıtasında sağlandığına dikkat çekildi.

Ancak raporda aynı zamanda, açlık çeken insanların sayısında gerileme olmasına rağmen, halihazırda dünya genelinde 805 milyon insanın yetersiz beslendiğini ve açlıkla mücadele etmeye devam ettiklerine dikkat çekildi.

Afrika'da gelişme sınırlı

Raporda, açlıkla mücadelede Afrika kıtasında çok fazla gelişme kaydedilemediği belirtiliyor. Zira dünya genelinde her dokuz kişiden biri açlıkla mücadele ederken, Afrika’da Sahra Bölgesi'nin güneyinde bu sayı her dört kişiden biri olarak rakamlara yansıyor.

Açlıkla mücadele, BM tarafından yoksulluğun ortadan kaldırılması, küresel barışın ve istikrarın sağlanması için ana hedef olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler, Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında açlık çeken insanların sayısını 2015 yılına kadar yarıya düşürmeyi hedefliyor.

FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, açlıkla mücadele eden bölgelerde tarımcılığın artmasıyla, gıda ürünleri fiyatlarının düştüğünü ve istikrar sağlayabildiklerini belirtti. Silva bu sayede, genel resmin yakın gelecekte daha da iyileşeceğini umut ettiklerini ve 2015 hedefine yaklaşıldığını ifade etti.