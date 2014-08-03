

Lübnan ordusunun verdiği bilgilere göre pazar günü Suriye sınırında meydana gelen çatışmalarda 8 Lübnan askeri öldü. El Nusra Cephesi mensubu olan Ahmed Cuma'nın tutuklanmasının ardından silahlı gruplar birçok askeri üssü kuşatmış ve Arsal kasabasındaki bir karakola saldırmıştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre saldırıda iki de sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, bu bilgi henüz resmi makamlarca onaylanmadı.

Bölgedeki güvenlik güçleri takviye edildi. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada Suriye iç savaşının Lübnan'a sıçradığını ve bununla "kararlı" bir şekilde mücadele edileceği kaydedildi.

Lübnan Başbakanı Tamam Selam saldırıyı şiddetle kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise taraflara Lübnan'ın Suriye meselesindeki tarafsızlığına saygı göstermeleri çağrısı yapılırken ve Lübnan'a da destek sözü verildi.