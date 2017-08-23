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8 katlı inşaatta yangın paniği

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat halindeki 8 katlı binada izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı

23 Ağustos 2017 20:27

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta inşaat halindeki 8 katlı binada izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Mahsur kalan 1 işçi itfaiye tarafından kurtarılırken, yangında çıkan siyah dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü.
Haydarbey Mahallesi\'nde bulunan inşaat halindeki 8 katlı binada çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada, kıvılcımların sıçramasıyla izolasyon malzemeleri tutuştu. Alevler hızla yayılırken, inşaatı ve çevresini siyah duman kapladı. İşçiler de en üst kata çıkarak yardım istedi.
Siyah dumanlar şehrin birçok yerinden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 araç ve 25 personelle alevlere müdahale eden ekipler, mahsur kalan 1 işçiyi kurtarıp aşağıya indirdi. Yangın, yarım saatlik bir çalışma sonunda söndürüldü. 7 bin metreküp izolasyon malzemesinin kül olduğu yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmadı.

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