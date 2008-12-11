750 bin dolarlık hesaplaşma

Beyoğlu'nda 3 kişinin öldürüldüğü bar çatışmasının altından 750 bin dolarlık tahsilat hesaplaşması çıktı



Taksim'de eski adı Kemancı, yeni adı Riddim Bar'da çıkan silahlı çatışmanın nedeninin barın devri ile ilgili alacak verecek sorunları olduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre, bir zamanlar İstanbul'un en ünlü eğlence mekânlarından biri olan Kemancı Bar'ın ortaklarından karikatürist Galip Tekin hisselerini ortağı Murat Başkan'a devretti ancak iki eski ortak arasında 750 bin dolarlık bir alacak verecek meselesi sorun oldu. Murat Başkan, ünlü karikatürist Tekin'den hisseleri devraldıktan sonra ise eğlence merkezinin ismini Riddim olarak değiştirdi.



Silahlar çekil ve…



Önceki gece saat 23.00 sıralarında bara gelen Murat Uygur ve 8 adamı barın sahibi Murat Başkan ile görüşmek istedi. Uygur ve yanındakiler barın en alt katındaki yönetim odasına alındı. İki taraf arasında yapılan görüşme tartışmaya dönüşünce bir anda silahlar çekildi.



Çatışmada barın korumalarından Tufan Saral ve Yavuz Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Uygur ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldü.



Kısa süre içinde olay yerine gelen polis barın giriş ve çıkışlarını kapayıp, kamera kayıtlarına el koyduktan sonra 5 bar çalışanını da gözaltına aldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda bar çalışanlarının ifadelerinde olayın kız meselesi olarak anlatılıp üstünün kapatılmak istendiği ortaya çıktı. Polis ölenlerin kimlik bilgileri ve bar çalışanlarına yönelik yaptığı çapraz sorgu sonrası çatışmanın nedenini 750 bin dolarlık tahsilat olarak belirledi.



‘Tetikçi tuttu’ iddiası



Polisten alınan bilgiye göre, Tekin'in eski ortağı Başkan ile aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle hissesini devrettiği öğrenildi. 21 Kasım 2008 tarihinde bir kişi Başkan'ı öldürmek istemiş ancak silahı tutukluk yapınca bunu başaramamıştı. Başkan'ı öldürmek isteyen kişi Adıyaman'da yakalanmıştı.

Bu kişi polise verdiği ifadesinde kendisini Tekin'in tetikçi olarak tuttuğunu söylemiş ancak mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Kamera kayıtları üzerinde incelemesini sürdüren polis, olayla ilgili olarak ifadelerine başvurmak üzere ünlü karikatürist Tekin ile eski ortağı Başkan ile birlikte güvenlik kameralarına takılan diğer saldırganları arıyor.

