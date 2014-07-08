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Ekonomi
Deutsche Welle

75 bin çelik işçisine zam

Almanya'da demir ve çelik branşında çalışan 75 bin işçi için sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

08 Temmuz 2014 15:47

Metal İşçileri Sendikası'ndan (IG Metall) verilen bilgiye göre, işçi ücretlerinde yüzde 4 artış için anlaşmaya varıldı. Maaşlar ilk aşamada bu aydan itibaren yüzde 2,3 artacak. Yüzde 1,7'lik ikinci dilim ise 1 Mayıs 2015'te devreye girecek.

Sendikanın ücretlere yüzde 5 zam isteğiyle toplu pazarlık masasına oturduğunu hatırlatan IG Metall yetkilisi Knut Giesler, "İki aşamalı ücret artışıyla hedefimize önemli ölçüde ulaşmış olduk" dedi.

17 ay geçerli olacak toplu sözleşmenin süresi 31 Ekim 2015'te dolacak. Sözleşme, Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerindeki demir ve çelik işletmelerini kapsıyor.

Toplu sözleşme ücret artışının yanı sıra anlaşmalı erken emeklilik ve çıraklığa ilişkin düzenlemeler de içeriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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