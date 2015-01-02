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Ekonomi
Deutsche Welle

70'inde emeklilik

İş Kurumu Başkanı Frank-Jürgen Weise, artan kalifiye işgücü açığının 70 yaşında emekliliği öngören 'gönüllü modellerle' kapatılmasını önerdi. Erken emeklilik uygulamasına gösterilen ilgi, işvereni kaygılandırıyor.

02 Ocak 2015 12:14


Almanya İş Kurumu Başkanı Frank-Jürgen Weise, istihdam piyasasının güncel sorunlarına ilişkin görüşlerini "Die Welt" gazetesine verdiği bir demeçte açıkladı. Hükümetin 63 yaşında emeklilik uygulaması başlattığını hatırlatan Weise, bununla birlikte çalışma hayatının süresinin de esnetilmesini önerdi.

İş Kurumu Başkanı Weise, "Çalışabilecek durumda olanların, istek halinde 70'ine kadar çalışabilmelerine izin verilmeli. Bu, istihdam piyasasına önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

İşverenin kaygısı

Almanya'da 1 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenleme, emeklilik sigortasına 45 yıl aidat yatıranların 63 yaşında emekli olabilmesine imkân tanıyor. 63 yaşında emekliye ayrılmak için geçen yılın kasım ayı sonu itibariyle yaklaşık 186 bin kişi başvuruda bulundu.

İşverenler, 63 yaşında emeklilik uygulamasına artan ilgiyi kaygıyla karşılıyor. Alman İşverenler Konfederasyonu'ndan (BDA) Alexander Gunkel, "Rakamlar, erken emekliliğe talebin artarak devam edeceğini ortaya koyuyor" dedi. Erken emekliliğin özendirilmesini eleştiren Gunkel, istihdam piyasasının uygulamadan olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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