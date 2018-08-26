7 yaşındaki Cemal, derede boğuldu

Ferudun ALTUNTAŞ/ÇATALPINAR (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Çatalpınar ilçesinde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan 7 yaşındaki Cemal Özkelle, boğuldu.

Olay, dün Çatalpınar ilçesine bağlı Kuşkayası mevkiinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte serinlemek için dereye giren Cemal Özkelle, akıntıya kapıldı, bir süre sonra da gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramayla yaklaşık 2 saat sonra Özkelle\'nin cesedine ulaşıldı.

​Yakınları sinir krizi geçirirken, Cemal Özkelle\'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi\'ne gönderildi.

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