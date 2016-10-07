7 Ekim İngiltere basın özeti

İngiltere gazetelerinin ilk sayfalarında, Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) Avrupa Parlamentosu üyelerinden Steven Woolfe'un, bayılmış halde yerde yatarkenki fotoğrafı yer alıyor.

Woolfe'un, Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılan parti toplantısında bir partili tarafından 'yumruklandıktan' sonra beyin kanaması geçirdiği açıklanmıştı.

Gazeteler, olayın liderlik krizi yaşayan UKIP'i daha da zor durumda bıraktığına dikkat çekiyor.

Financial Times olayı "Haziran ayında AB'den çıkılması kararının alındığı referandumdan sonraki en büyük siyasi deprem" olarak niteliyor.

Guardian da, hastaneye kaldırıldığında durumunun ciddi olduğu açıklanan Woolfe'nin, daha sonra gönderdiği mesajda iyi olduğunu belirttiği yni yazıyor.

Times, iki UKIP'li arasında çıkan kavganın ve Woolfe'ye atılan yumruğun "UKIP için dramatik bir darbe" olduğunu aktarıyor.

Financial Times, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avrupa Birliği'nden ayrılma takvimini açıklayan İngiltere'ye karşı daha sert bir tutum izlemeye başladığına dikkat çekiyor.

İngiltere'nin ve iş dünyasının, ekonominin kötü etkilenmemesi için "yumuşak çıkış" istediği, Merkel'in ise iş dünyasına İngiltere ile "AB'nin temellerini zayıflatacak, rahat bir anlaşma" yapılmayacağı mesajını verdiği belirtiliyor.

Merkel'in taviz verilmeyeceğini özellikle vurguladığı başlıklardan biri AB içindeki serbest dolaşım hakkı.

Times da Merkel'in tutumundaki bu sertleşmenin nedeninin, İngiltere Başbakanı May'in göçmenlik konusundaki uzlaşmaz tavrı olduğunu yazıyor.

Merkel'in dün iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada, İngiltere'nin serbest dolaşıma izin vermediği takdirde Ortak Pazar'da kalamayacağını söylemesinin ardından, salonda büyük alkış koptuğu belirtiliyor.

Daily Telegpraph da aynı konuşmada Merkel'in, İngiltere'ye verilecek olası tavizlerin, AB'de benzer olaylara davetiye çıkaracağını söylediğine dikkat çekiyor.

Financial Times ise İngiltere Başbakanı Theressa May'in son açıklamalarının, İngiltere'nin AB'nin ortak pazarı içinde kalmaya niyetli olmadığını gösterdiğini yazıyor.

İngiltere'nin Ortak Pazar'dansa sektörel olarak özel anlaşamalar yaparak ticaretin yara almasını engellemeye çalışacağı belirtiliyor.

Daily Telegraph'ta, İngiltere'nin AB'den çıkmasının ardından birlik ile ticari ilişkilerini nasıl bir modelle yürütebileceğini ele alan makalede, AB üyesi olmayan ancak Gümrük Birliği'nde bulunan Türkiye'nin, İngiltere için örnek olamayacağı belirtiliyor.

Gümrük Birliği'nin AB'deki serbest ticaret anlaşmasıyla aynı şey olmadığını vurgulayan makale, İsviçre ve Norveç'in Gümrük Birliği dışında olmasına rağmen en büyük ticaretini AB ülkeleri ile yaptığına dikkat çekiyor.

Gümrük Birliği'nin Türkiye'yi AB'ye bağımlı ve AB dışındaki ülkelerle ticaret yapmasını daha zorlu hale getirdiğini yazan Daily Telegraph, İngiltere'nin AB'den çıkış sonrasında böyle bir pozisyonda kalmak istemeyeceğini belirtiyor.

Times'ta yer alan haberde, dünyanın en büyük ucuz havayolu şirketlerinden olan Hindistan merkezli IndiGo'nun yolcularına "sessiz alan" seçeneği sunduğu belirtiliyor.

Haber "Çığlık atan bebekler, tatilciler için artık mazi olabilir" ifadesiyle başlıyor.

Bundan böyle şirketin uçaklarında 8 sıraya 12 yaş altındaki çocukların oturmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Times IndiGo'nun bu uygulamasının, diğer havayolu şirketlerini de benzer bir girişimde bulunmaya iteceğini, Asya'da bazı küçük şirketlerin hâlihazırda benzer uygulamaları bulunduğunu yazıyor.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in ise henüz bu tarz bir uygulamaya gitmeyi düşünmediklerini açıkladığı belirtiliyor.

IndiGo'nun her gün 40'tan fazla noktaya 818 uçuş yaptığına dikkat çekiliyor.

Times gazetesi, Londra'da yayaları hedef alan motosiklet ya da bisikletli hırsızlık olaylarının dramatik şekilde arttığına dikkat çekiyor.

Londra polisinin açıkladığı yeni verilere göre hırsızlar her saat bir telefon çalıyor.

Haberde, son yakalanan hırsızlardan birinin saatte 21 telefon çaldığının ortaya çıktığı, hırsıza 3 yıl hapiz cezası verildiği belirtiliyor.

Polis verilerine göre, 2016'ın ilk 6 ayında sadece Londra'da, motosikletli ya da bisikletli hırsızların yayaların elinden kapıp çaldığı telefon sayısı 4 bin 136.