İçişleri Bakanlığı'nda deprem; 7795'i polis 8777 personel açığa alındı!

Darbe girişiminin bastırılmasından sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, paralel devlet yapılanmasıyla bağlantılı oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyonlar başlatıldı. İlk görevden almalar da önceki gece İçişleri Bakanlığı’nda oldu. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevli 8 bin 777 personel görevden uzaklaştırıldı. Açığa alınanlar arasında 30 vali ve 11 general de var.

Görevden uzaklaştırılanlar arasında 7 bin 899 emniyet personeli, 1'i il valisi, 29'u merkez valisi olmak üzere 30 vali, 52 mülkiye müfettişi, 16 hukuk müşaviri, 1 genel müdür yardımcısı ve 2 daire başkanı da bulunuyor.

İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın talimatı doğrultusunda bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde gece yarısı paralel yapıya yönelik operasyon başlatıldı. Talimat doğrultusunda, ilgili kurumlarda 8 bin 777 personel açığa alındı. Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya ve 29 merkez valisi, 3 şube müdürü, 2 hukuk işleri müdürü, 92 vali yardımcısı, 47 kaymakam ve bir kaymakam adayı olmak üzere 246 mülki idare amir açığa alındı.

11 general de açığa alındı

Aynı saatlerde Jandarma Genel Komutanlığı’nda da 2 tümgeneral, 9 tuğgeneral, 61 albay, 44 yarbay, 55 binbaşı, 93 yüzbaşı, 92 üsteğmen, 42 teğmen, 171 astsubay, 44 uzman çavuş ve bir sivil memur olmak üzere 614 jandarma personeli açığa alındı. Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem de görevden alındı. Üstem’in yanı sıra Sahil Güvenlik’ten 3 albay, 9 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 astsubay da görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde en büyük görevden almalar emniyette yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, dün saat 02.00’de 81 il emniyetine ve Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları’na talimat yazısı gönderdi. Emniyetin talimatıyla 3 bin 21 polisamiri, 4 bin 774 polis memuru, 92 sivil memur, 12 bekçi olmak üzere toplam 7 bin 899 emniyet personeli 'PDY' içerisinde yer aldıkları iddiasıyla açığa alındı. Polislerin silah ve kimliklerine el konuldu.

03.00’te ikinci uyarı yazısı

Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak, EGM’nin talimat yazısında belirtilen beylik silahlarına el konulmasının yeterli olmayacağı, bu kişilerin üzerine kayıtlı ruhsatlı silahlara da el konulması gerektiği, aksi halde bu silahlarla yeni bir kalkışmaya girişebilecekleri değerlendirmesini içerin bir yazı paylaştı. Bunun üzerine EGM saat 03.00 gibi ikinci bir uyarı yazısı daha geçerek beylik silahlarının yanı sıra üzerlerine kayıtlı ruhsatlı silahlara da el konulması gerektiği uyarısında bulundu. İkinci uyarı yazısının ardında açığa alınan 7 bin 795 polis üzerinde beylik silahlarının dışında kayıtlı bulunan 22 bin 500 silaha da el konuldu.

Mülakatlar iptal

Hava Harp Okulu’ndaki öğrenci seçim aşamaları ve sağlık muayeneleri de ertelendi. Öğrencilerin telefonlarına gönderilen mesajda “17-18-19 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan sağlık muayeneleri daha sonraki bir tarihe ertelenmiştir” denildi. Hava Harp Okulu mülakatlarına girmek için sabah saatlerinde aileleri ile birlikte farklı şehirlerden gelen öğrenciler operasyon nedeniyle içeriye girmedi.

Hâkimlere soru: 'FETÖ'ye üye misiniz?

‘15 Temmuz darbeye teşebbüs soruşturması’ kapsamında İstanbul Adalet Sarayı ve Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde görevli olan, haklarında "Terör örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle gözaltı ve arama kararı verilen 133 hâkim ve savcıya ilişkin soruşturma, 3 başsavcıvekili tarafından yürütülüyor. Bu hâkim ve savcılardan şu anda 28’i gözaltında. Anadolu Adalet Sarayı’nda görevli 42’si hâkim ve 24’ü savcı 66 şüpheli, Bakırköy Adliyesi’nde de 61 hâkim ve savcı gözaltında bulunuyor. Ergenekon davasına bakan kapatılan İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hâkimlerinden Sedat Sami Haşıloğlu da soruşturma kapsamında yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında karı-koca hâkimlerin ve savcıların olduğu, bir kadın hâkimin, savcılık ifadesinde ağlayarak, “Devletin tarafındayım” dediği bildirildi. Şüpheli hâkim ve savcılara sorgularında, “Darbeyi ne zaman duydunuz?”, “Darbeyle ilgili bir bilginiz ve alakanız var mı?”, “FETÖ terör örgütüne üye misiniz?”, “HSYK sizi açığa aldı, askerlerle ilgili fiili bir bağlantınız var mı?”, “Kimseden talimat aldınız mı?” gibi sorular yöneltildi. Şüpheli hâkim ve savcılar, bu iddiaları reddetti.