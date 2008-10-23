62 yaşındaki sürücüye 500 km hız cezası!

Romanya'nın İlfov ilinde otoyolda seyir halinde olduğu bir anda radara yakalanan 62 yaşındaki Moise Toader adında vatandaşa saatte 500 kilometre hız yaptığı için evine ceza mektubu geldi.



Sinaia kentinde oturan Renult Megane araba sahibi Moise Teader, Bükreş'ten dönerken radarın kaydettiğini söyleyerek, "Ceza mektubunu görünce çok şaşırdım. Benim bu arabayla saattte 500 kilometre ile gitmem imkansız. Zaten arabadaki hız göstergesi 500 kilometre bile değil" diyerek İlfov Trafik Polisi'ne başvurdu.

Trafik Polisi yetkilileri bilgisayardan kaynaklanan bir yanlışlık olduğunu söyleyerek bunun en kısa zamanda düzelteceklerini belirtti.

