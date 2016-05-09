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Dünya
Deutsche Welle

600 bin mülteci evsiz kalabilir

Kenya yaklaşık 600 bin kişinin barındığı iki büyük mülteci kampını kapatmaya hazrlanıyor. Karar insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.

09 Mayıs 2016 15:06


Kenya İçişleri Bakanlığı cuma günü Dadaab ve Kakuma mülteci kamplarının 'güvenlik gerekçesiyle' kapatılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü Eş Şebab milislerinin kamplara saldırı düzenlemesinden endişe edildiği bildirildi.

Ancak Kenya hükümetinin çoğu Somalili yaklaşık 600 bin kişinin barındığı kampları kapatma kararı tepki çekti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün mülteci uzmanı Bill Frelick, böyle bir saldırı ihtimali bulunduğunu doğrulayarak, "Ne var ki Kenya hükümetinin, suç işleyenlerin adli kovuşturmaya uğramasını sağlaması, mültecilerin korunması konusunda ise hükümetin uluslararası standartlara uygun hareket etmesi gerekir" dedi.

Eş Şebab'ın hedefinde

Kenya, daha önce de mülteci kamplarını kapatma tehdidinde bulunmuştu. Bölgedeki siyasi açıdan istikrarlı az sayıda ülkeden biri olan Kenya'ya geçmişte Güney Sudan, Somali ve diğer ülkelerden yoğun mülteci akını yaşanmıştı.

Ülkenin doğusundaki Dadaab kampı 1991 yılında inşa edildi. BM'nin verilerine göre bu kampta yaklaşık 350 bin kişi barınıyor. Kamp, dünyanın en büyük mülteci kampı olarak görülüyor.

Kenya Afrika Birliği'nin misyonu çerçevesinde komşu ülke Somali'de cihatçı gruplara yönelik operasyonlara katılıyor. Ülkenin bu nedenle Eş Şebab'ın terör saldırılarına maruz kalabileceğine dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KenyaBakanlığıDadaabKakumaSomaliliHaklarıBill FrelickGüney Sudan SomaliAfrika BirliğiSomaliDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/GA

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