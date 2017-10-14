 6 YOLCU UÇUŞA DEVAM ETMEK İSTEMEDİ  

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'dan Kanada Montreal\'e 16 yaşındaki bir yolcunun aniden fenalaşması sonucu Marmara Denizi üzerinde 7 saat 20 dakikalık tur atan ve Atatürk Havalimanı\'na geri dönen THY uçağında bulunan 6 yolcu uçuşa devam etmek istemedi.

Türk Hava Yolları\'nın İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Kanada\'nın Montreal kentine TC-JOA kuyruk tescilli, Airbus A330-300 tipi uçağı 253 yolcusuyla havalanmıştı. Kısa bir süre sonra 16 yaşındaki bir yolcu rahatsızlanmış, pilot Atatürk Havalimanı\'na geri dönme kararı almıştı. Uçak 7 saat 22 dakika Marmara Denizi üzerinde tur atıp yakıtını tükettikten sonra saat 22.55\'de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirmişti.



THY\'DEN YENİ AÇIKLAMA

Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından terminale alınan yolcular için tahsis edilen yeni uçak, Montreal\'e gitmek üzere saat 01.35\'de Atatürk Havalimanı\'ndan havalandı. Bu arada bazı yolcular uçuştan vazgeçerken, rahatsızlanan yolcu ve 4 yakını da uçağa binmezken, bazı yolcular da Montreal\'e gitmekten gitmedi. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“ Saat 01.35\'te havalanan TK-35 uçuş kodlu İstanbul-Montreal seferimize rahatsızlanan yolcumuz ve 4 yakını ile uçmaktan vazgeçen 6 yolcumuz devam etmedi. Uçuşa devam etmeyen yolcularımıza otel hizmeti verildi.Yeniden havalanan uçağımız saat 11.50 gibi Montreal\'e inmesi planlanmaktadır.



Görüntü Dökümü:

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-Uçağın iniş için alçalması

-Uçağın inişi

-yolcuların uçaktan çıkışları

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-Boarddan Montreal yazısı görüntüsü

-Yolculardan görüntü

-Battal Ok röp

-Ali Üstün röp

-genel ve detay görüntü

14.10.2017 - 00.20 Haber Kodu : 171014001

14.10.2017 - 01.57 Haber Kodu : 171014010