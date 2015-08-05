Barcelona'da 6 numara'nın sahibi belli oldu!

Barcelona'da Xavi’nin bıraktığı 6 numaralı formayı Dani Alves giyecek. Arda Turan, Barcelona'ya transfer olduğu dönemde milli oyuncunun 6 numaralı formayı giyebileceği öne sürülmüştü.

Ntvspor'un haberine göre Katalan ekibin cezası nedeniyle ocak ayına kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek olan yeni transferler Arda Turan ve Aleix Vidal’in forma numaraları ise kamuoyuna duyurulmadı.

İşte açıklanan forma numaraları:

1. Ter Stegen

2. Douglas S.

3. Piqué

4. I.Rakitic

5. Sergio

6. Dani Alves

7. Pedro

8. Iniesta

9. Suárez

10. Messi

11. Neymar Jr.

12. Rafinha

13. Bravo

14. Mascherano

15. Bartra

16. Sandro

17. Munir

18. Jordi Alba

20. S. Roberto

21. Adriano

23. Vermaelen

24. Mathieu

25. Masip