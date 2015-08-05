Barcelona'da 6 numara'nın sahibi belli oldu!

Barcelona'da Xavi’nin bıraktığı 6 numaralı formayı Dani Alves giyecek. Arda Turan, Barcelona'ya transfer olduğu dönemde milli oyuncunun 6 numaralı formayı giyebileceği öne sürülmüştü.
Ntvspor'un haberine göre Katalan ekibin cezası nedeniyle ocak ayına kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek olan yeni transferler Arda Turan ve Aleix Vidal’in forma numaraları ise kamuoyuna duyurulmadı.
İşte açıklanan forma numaraları:
1. Ter Stegen
2. Douglas S.
3. Piqué
4. I.Rakitic
5. Sergio
6. Dani Alves
7. Pedro
8. Iniesta
9. Suárez
10. Messi
11. Neymar Jr.
12. Rafinha
13. Bravo
14. Mascherano
15. Bartra
16. Sandro
17. Munir
18. Jordi Alba
20. S. Roberto
21. Adriano
23. Vermaelen
24. Mathieu
25. Masip