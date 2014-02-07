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Kültür-Sanat

55 milyon liralık yumurta

'Çatlak Yumurta'nın tahmini fiyat aralığı 10 ile 15 milyon sterlin (36.5 ile 54.75 milyon lira ) olarak belirlendi

07 Şubat 2014 12:00

Çağdaş sanatın yıldız ismi Jeff Koons'un 'Çatlak Yumurta' (Magenta) adlı ikonik heykeli, Christie's'in 13 Şubat'ta Londra'da düzenleyeceği müzayedede rekor fiyattan satışa sunuluyor.

Yaşayan en pahalı sanatçı rekorunu elinde bulunduran Koons’un 12 yılda (1994-2006) tamamladığı ‘Çatlak Yumurta’nın tahmini fiyat aralığı 10 ile 15 milyon sterlin (36.5 ile 54.75 milyon lira ) olarak belirlendi.

radikal.com.tr'de yer alan haberine göre Jeff Koons, doğumun sembolü olarak tanımladığı ‘Çatlak Yumurta’yla ilgili “Gerçekleşti, ilerliyor ve Botticelli’nin Venüs’ün Doğuşu eseri gibi kendini aşıyor. Hem içbükey hem de dışbükey yüzeylerden ötürü teknik olarak yaratmak çok güç oldu” derken Christie’s Çağdaş Sanatlar Avrupa Başkanı Francis Outred, eseri olağanüstü bir mühendislik başarısı olarak nitelendiriliyor. Jeff Koons’un ‘Balon Köpek’ isimli eseri geçen kasım ayında New York ’ta düzenlenen Christie’s müzayedesinde 58.4 milyon dolara satılarak yaşayan bir sanatçının müzayede rekorunu kırmıştı.

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