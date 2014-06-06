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Dünya
Deutsche Welle

5,5 milyon çocuk köle işçi

Terre des Hommes adlı sivil toplum kuruluşunun araştırmasına göre, dünyada 21 milyon kişi zorla çalıştırılıyor. Bunların 5,5 milyonu ise çocuk.

06 Haziran 2014 15:13


Çocuk ve yetişkinlerin kölelik benzeri koşullarda zorla çalıştırılması, yılda yaklaşık 150 milyar dolarlık ek kâr getiren bir iş.

Tahminlere göre, dünya genelinde 21 milyon insan zorla çalıştırılarak suistimal ediliyor. Bunların 5,5 milyonunu ise 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Zorla çalıştırılan kişilerin çoğunun Hindistan'da yaşadığı kaydedildi. Nüfus oranına göre bakıldığında Moritanya, Haiti, Pakistan ve Nepal de zorla çalıştırılan insanların sayısının fazla olduğu yerlerden.

Terre des Hommes adlı sivil toplum kuruluşu, son çalışmasında konuya ilişkin güncel verileri ve kurbanların hikâyelerini bir araya getirdi.

Sosyal sigortanın önemi

Yoksulluk, ayrımcılık ve yetersiz nitelikler, çocuk ve yetişkinlerin zorla çalıştırılmasına zemin hazırlıyor. Göç ile çocuk ve gençlerin sınır ötesi göç hareketlerinin köle işçi olarak kullanılması riskini artırdığı belirtildi.

Terre des Hommes yönetim kurulu başkanı Danuta Sacher, “Milyonlarca çocuğun suistimal edilmesinin önüne geçmekte en etkili önlem, ailelerin yoksulluk ve hastalıklara karşı sosyal sigortalarının olması ve eğitim fırsatlarının sunulmasıdır” dedi.

Sacher, Brezilya ve Kamboçya'daki örneklerin sosyal sigorta sistemi ailelere insan onuruna yaraşır bir yaşam fırsatı sunduğunda çocuk işçi sayısının azaldığını gösterdiğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TerreHommesHindistanMoritanya Haiti PakistanNepalDanuta SacherBrezilyaKamboçyaDeutsche Welle TürkçeBS/BK

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