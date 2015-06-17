53 hesapta şüpheli hareketlilik



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yetkilileri hakkında İsviçre'de açılan yolsuzluk soruşturmasını yürüten Başsavcı Michael Lauber, 2018 Rusya ve 2022 Katar dünya kupaları ile ilgili olarak FIFA ile bağlantılı 53 banka hesabında şüpheli hareketlilik tespit edildiğini açıkladı.

İsviçreli yetkililer soruşturmanın kara para aklama şüphesiyle başlatıldığını duyurmuştu.

Zürih kentinde bir basın toplantısı düzenleyen Lauber, şu ana kadar on kişinin ifadesine başvurduklarını söyledi.

Başsavcı, FIFA Başkanı Sepp Blatter ve Genel Sekrekter Jerome Valcke'nin ifadesine başvurma seçeneğini de olasılık dışı bırakmadıklarını ifade etti.

Büyük miktarda veri yığınını analiz ettiklerini ve soruşturmanın aylar ya da yıllar alabileceğini ifade eden İsviçreli başsavcı dosyanın büyük ve karmaşık olduğunu ifade ederek “bu çalışma 90 dakikadan daha uzun sürecek” diye konuştu.