52. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 52.'si düzenlenen Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri sahiplerini buldu. 2019 yılında gösterime giren filmler üzerinden yapılan oylama sonucu kazananlar, online düzenlenen törende açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle tören önce ertelenmiş, ardından online yapılmasına karar verilmişti.

Tuğrul Tülek‘in sunumuyla YouTube'da yayınlanan törende, 11 adaylığı bulunan Emin Alper'in Kız Kardeşler filmi 8 ödül kazanarak geceye damgasını vurdu. Yılın en iyi yabancı filmi ise Oscar tarihine geçen Güney Kore yapımı Parazit oldu.

İşte 52. SİYAD Ödülleri'nin kazananları:

En İyi Film: Kız Kardeşler

En İyi Yönetmen: Emin Alper (Kız Kardeşler)

En İyi Senaryo: Emin Alper (Kız Kardeşler)

En İyi Kadın Oyuncu: Damla Sönmez (Sibel)

En İyi Erkek Oyuncu: Alican Yücesoy (Küçük Şeyler)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Füsun Demirel (Görülmüştür)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kubilay Tunçer (Kız Kardeşler)

En İyi Görüntü Yönetimi: Emre Erkmen (Kız Kardeşler)

En İyi Kurgu: Çiçek Kahraman (Kız Kardeşler)

En İyi Müzik: Giorgos Papaioannou ve Nikos Papaioannou (Kız Kardeşler)

En İyi Sanat Yönetimi: Osman Çankırılı (Kız Kardeşler)

En İyi Uzun Metraj Belgesel: Kraliçe Lear (Pelin Esmer)

En İyi Kısa/Orta Metraj Belgesel: Gulyabani (Gürcan Keltek)

Giovanni Scognamillo En İyi Fantastik Film: Cadı Üçlemesi: 13+ (Ceylan Özgün Özçelik)

En İyi Kısa Film: Ablam (Burcu Aykar)

En İyi İlk Film: Görülmüştür (Serhat Karaaslan)