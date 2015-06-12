T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

5 yılda 41 doktor

Marsilya Savcılığı’nın verdiği bilgilere göre, Germanwings uçağını düşüren yardımcı pilot görme yetisini kaybedeceği endişesiyle beş yıl içinde tam 41 kez doktora gitti.

12 Haziran 2015 00:27


Marsilya Savcısı Brice Robin, yaklaşık üç ay önce Fransız Alpleri'nde Germanwings uçağını düşüren yardımcı pilot Anderas L.'nin görme bozukluğu şikayetleriyle bir ‘psikoz' içinde olduğunu ve görme yetisini kaybetmekten endişe ettiğini belirtti. Robin, düzenlediği basın toplantısında, yardımcı pilotun 5 yıl içinde tam 41 kez benzer şikayetlerle doktora başvurduğunu ve bu doktor ziyaretlerinin yedisini de kazadan önceki ayda yaptığını söyledi. Andresa L.'nin ağır depresyondan muzdarip olduğunu ve kaza sırasında uçabilecek durumda olmadığını belirten Savcı, yardımcı pilotun mart ayında da 10 gün raporlu olduğunu ifade etti.

Savcılık Germanwings ve Lufthansa şirketleri hakkında da soruşturma başlattı. Şu ana kadar şirketlerin pilotun güncel sağlık durumundan haberdar olduğu yönünde bir delile ulaşılamadı.

Barcelona-Düsseldorf seferini yapmakta olan Germanwings uçağı, taşıdığı 150 kişiyle birlikte 24 Mart'ta Fransa Alpleri'ne çakılmış, yapılan incelemeler yardımcı pilotun uçağı kasten düşürdüğünü ortaya koymuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Marsilya SavcılığıGermanwingsMarsilya Savcısı Brice RobinFransız Alpleri GermanwingsAnderasSavcıLufthansaMart Fransa AlpleriDeutsche Welle Türkçe dpa BÖ/ÇA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24