5 yılda 41 doktor



Marsilya Savcısı Brice Robin, yaklaşık üç ay önce Fransız Alpleri'nde Germanwings uçağını düşüren yardımcı pilot Anderas L.'nin görme bozukluğu şikayetleriyle bir ‘psikoz' içinde olduğunu ve görme yetisini kaybetmekten endişe ettiğini belirtti. Robin, düzenlediği basın toplantısında, yardımcı pilotun 5 yıl içinde tam 41 kez benzer şikayetlerle doktora başvurduğunu ve bu doktor ziyaretlerinin yedisini de kazadan önceki ayda yaptığını söyledi. Andresa L.'nin ağır depresyondan muzdarip olduğunu ve kaza sırasında uçabilecek durumda olmadığını belirten Savcı, yardımcı pilotun mart ayında da 10 gün raporlu olduğunu ifade etti.

Savcılık Germanwings ve Lufthansa şirketleri hakkında da soruşturma başlattı. Şu ana kadar şirketlerin pilotun güncel sağlık durumundan haberdar olduğu yönünde bir delile ulaşılamadı.

Barcelona-Düsseldorf seferini yapmakta olan Germanwings uçağı, taşıdığı 150 kişiyle birlikte 24 Mart'ta Fransa Alpleri'ne çakılmış, yapılan incelemeler yardımcı pilotun uçağı kasten düşürdüğünü ortaya koymuştu.