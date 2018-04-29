5 soruda Telafer operasyonu

IŞİD'in elinde bulunan kentler arasında en kuzeyde yer alan Telafer'i geri almaya yönelik operasyon 20 Ağustos'ta başladı.

Telafer ve kente yönelik operasyonla ilgili bilgileri beş soruda inceledik.

Telafer, Kerkük ile birlikte Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin başında geliyor. Kentin çoğunluğu Türkmenlerden oluşsa da bölgede Ezidi, Arap ve Kürt nüfus da bulunuyor.

Irak'ın kuzeybatısındaki Telafer'in nüfusunun IŞİD öncesi yaklaşık 200 bindi. Kentte hem Şii hem de Sünniler yaşıyordu.

Musul'un 40 kilometre batısında bulunan Telafer, IŞİD öncesinde de Sünni isyancıların etkin olduğu bir kentti.

Telafer, bir yıl öncesine kadar IŞİD'in Irak'taki en büyük kenti olan Musul ile Suriye'yi bağlayan yol üzerinde önemli bir kavşak görevi görüyordu.

Bugün ise örgütün Irak'ın kuzeyinde kontrolünde tuttuğu tek toprak parçası durumunda.

Örgütün Suriye'deki toprakları dikkate alındığında da Telafer, Ağustos 2017 itibariyle IŞİD'in en kuzeydeki toprağı konumunda.

IŞİD, Telafer'i kaybetmesi durumunda Irak'ta yalnızca Kerkük'ün batısındaki Havice bölgesi ile Irak'ın Suriye sınırında varlığını sürdürebilecek.

Reuters haber ajansına konuşan Telafer'in eski valisi Tümgeneral Necim el Cuburi, kentte kalan IŞİD militanları ve aile üyelerinin sayısının bin 500 ila 2 bin arasında olduğunu söyledi.

Cuburi ayrıca, IŞİD'li savaşçıların "bitkin ve yılmış" durumda olduklarını ve Musul'daki gibi ağır çatışmaların beklenmediğini belirtti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Kürt güvenlik yetkilisi, Telafer'in batısındaki bu operasyonun PKK ve Haşdi Şabi tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Şii militanlar IŞİD'e karşı yürüttükleri operasyonlarda Sünni sivillere yönelik hak ihlalleri yapmakla suçlanıyor.

Bugün ise kentin batısı, doğusu ve güneyindeki toprakları Irak ordusu ve Haşdi Şabi, kuzeyindeki toprakları ise Peşmerge kontrol ediyor.

Kente yönelik operasyon da Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin saldırılarıyla başladı. IŞİD, Amaq haber ajansı üzerinden Haşdi Şabi'ye ait bazı araçları Telafer'in doğusu ve batısındaki çatışmalarda yok ettiklerini açıkladı.

Çoğunluğu Sünnilerden oluşan Musul'un alınmasında fazla rol üstlenmeyen Haşdi Şabi, Telafer'de daha çok rol üstleniyor.

Ancak örgütün kentin içine girip girmeyeceği henüz bilinmiyor.

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri ise operasyona havadan destek veriyor.

Türkiye'nin Telafer'e yönelik önceliği, kentin Haşdi Şabi tarafından alınmaması ve kentteki etnik ile dini dengelerin dikkate alınması.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce Haşdi Şabi'nin Telafer'e yönelik operasyon gerçekleştireceği yönündeki açıklamalarına tepki göstermişti.

"Musul ve Telafer'deki etnik ve mezhep dengeleri çok iyi dikkate alınmalı. Eğer buradaki gelişmeler bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir duruma gelirse, biz koalisyonun içindeki katkımızın yanında kendi güvenliğimizi sağlamak için her türlü tedbirimizi alırız. Bu bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır."

"Telafer ve Sincar'a düzenlenen operasyonlarda 201-220 terörist öldürüldü. İşte Telafer, işte Sincar, ne oldu, baktık ki olmuyor Sincar'a bir operasyon. [...] Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz."

"Şimdi hangi güçlerin Telafer ve Musul'a girecekleri belli. Şii milisler bu kentlere girmeyecekler. Şimdiye kadar tüm taraflar yapılan anlaşmaya uydu ve bunun aynı şekilde süreceğini umut ediyorum".

Telafer'in IŞİD'in elinden alınmasıyla birlikte örgüt Irak'ta elinde kalan en önemli kentlerden birini kaybetmiş olacak.

Bu noktadan itibaren Irak ordusu Havice ve Suriye sınırındaki IŞİD varlığına odaklanabilecek.

Peşmerge'nin ise IŞİD ile cephesinin bulunduğu tek bölge Havice olacak. Havice'nin doğusundaki Kerkük kenti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde bulunuyor.