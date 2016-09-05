5 Eylül İngiltere basın özeti

Times gazetesi Suriye'de IŞİD'in kuzeydeki Türkiye sınırından temizlenmesinin, IŞİD'e katılmak isteyen yabancı savaşçıların da rotasını tıkayacağına dikkat çekiyor.

Haberde Türkiye sınırıyla bağlantısının kesilmesinin IŞİD için çok büyük bir stratejik ve sembolik darbe olduğu ifade ediliyor.

Times'taki makale şöyle devam ediyor:

"500'den fazlası İngiliz olmak üzere, en az 86 ülkeden 27 bin İslamcı IŞİD'e katıldı. Bunların birçoğu turist vizesiyle Türkiye'ye giderek sınırdan kaçak olarak Suriye'ye girdi.

"IŞİD silah kaçakçılığı ve diğer ihtiyaçlarının ikmali için de bu rotayı kullanıyordu. Avrupa'da terör saldırısı düzenleyecek IŞİD'liler de bu rota üzerinden gönderildi."

Haberde Türkiye'nin sınır hattında başlattığı askeri operasyonun IŞİD'i kontrol altına almak kadar Kürt grupların ilerleyişini durdurmak için de yapıldığı yazılıyor.

Independent da haberi "IŞİD Türkiye üzerinden geçen ikmal hattını kaybetti" başlığıyla veriyor.

Independent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 zirvesi için gittiği Çin'in Hangzou kentinde ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı görüşmeye yer veriyor.

15 Temmuz darbe girişiminin gündeme geldiği görüşmede, Obama'nın darbe girişiminin arkasındaki isimleri yargı önüne çıkarmak için Türkiye'ye yardım sözü verdiği belirtiliyor.

Haberde ABD'li yetkililerin, Türkiye'nin Fethullah Gülen'in iade edilmesi için yaptığı başvuruyu halen incelediği hatırlatılıyor.

Guardian, G20 zirvesinde ABD ile Rusya'nın Suriye'de IŞİD'e karşı ortak mücadelede bir anlaşmaya varmasının beklendiğini ancak umutların boşa çıktığını yazıyor.

Ortak basın toplantısının son anda iptal edildiğini belirten gazete, 'ABD'li yetkililerin, anlaşmaya vardıklarını düşündükleri bazı konularda Rusya'nın geri adım attığını söylediğini' duyuruyor.

Guardian, ABD'de Zika virüsünün yayılmasına neden olan sivrisineklerle mücadelede kullanılan yöntemin beklenmedik bir kurban olarak arıları öldürdüğüne dikkat çekiyor.

Gazete ABD'nin güneydoğu eyaletlerinde Zika virüsü taşıma ihtimali olan sivrisinekleri öldürmek için içinde nörotoksin olan bir kimyasal gaz kullanıldığını, bunun bölgede milyonlarca bal arısının ölümüne de neden olduğunu belirtiyor.

Haberde arılar ve diğer polinatörlerin ABD'de tarım ekonomisine 29 milyar dolar katkıda bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Zika virüsü geçen yıl Brezilya'da ortaya çıkmış ve salgın başta Latin Amerika olmak üzere ABD'de de etkili olmuştu.

Virüs hamilelere bulaşması durumunda, bebeklerin çeşitli vücut deformasyonları ile doğmasına neden olabiliyor.