5 Aralık İngiltere basın özeti

Avusturya'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin adayı Norbert Hofer'in seçimi kaybetmesi İngiliz gazetelerinde geniş yer buluyor.

Financial Times haberi, "Avusturya aşırı sağcı popülizmi reddetti, Avrupa Birliği rahatladı" başlığı ile duyuruyor.

Eski Yeşiller Partisi başkanı, bağımsız aday Alexander Van der Bellen'in cumhurbaşkanı seçilmesinin, Avrupa'daki merkez siyasi partilerde sevinç yarattığını belirten Financial Times, Avusturya seçiminin dün Avrupa'da popülizme karşı verilen iki sınavdan biri olarak görüldüğünü yazıyor.

FT'nin kastettiği diğer "sınav" ise, İtalya'daki anayasal reform referandumu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un ,Van der Bellen'in seçim zaferini "Bu, milliyetçiliğin, geri kafalı popülizmin ve Avrupa karşıtlığının ağır bir yenilgisi" sözleriyle tebrik ettiği belirtiliyor.

Siyasi risk danışmanlık şirketi Eurasia Group'tan Mujtaba Rahman da sonucun Hollanda, Almanya ve Fransa'daki seçimlerden önce merkez siyasi partilerin liderleri için cesaretlendirici ve umut verici olacağına dikkat çekiyor.

Ancak Financial Times, 1950'lerde eski Naziler tarafından kurulmuş olan Özgürlük Partisi'nin yükselişine de dikkat çekiyor ve partinin gelecek genel seçimlerden birinci olarak çıkma ihtimali olduğunu yazıyor.

Guardian da "Akıntı tersine döndü: Avrupalılar Avusturya'da aşırı sağın yenilgisini alkışlıyor" manşetini kullanıyor.

Bellen'in Mayıs ayında yapılan ancak sonra iptal edilen seçimdeki oy oranının yüzde 50 olduğunu hatırlatan Guardian, dünkü seçimde Bellen'in oylarının yüzde 3 artmış olmasında İngiltere'deki Brexit referandumunun sonucunun etkili olmuş olabileceğine dikkat çekiyor.

İngiltere Haziran ayındaki referandumda AB'den çıkma kararı almıştı.

Avusturya'da seçimi kaybeden Hofer de cumhurbaşkanı olması halinde ülkede AB'den çıkılmasının oylanacağı bir referanduma gidebileceğini belirtmişti.

İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıkılması (Brexit) sürecindeki yetki tartışmasını çözecek olan hukuki süreç bugün başlıyor.

Ülkedeki en yüksek mahkemede görevli 11 yargıç, hükümetin parlamento onayı olmadan AB'den ayrılma müzakerelerine başlama yetkisi olup olmadığına karar verecek.

Gazetelerde konuyla ilgili öne çıkan nokta ise İngiltere Başsavcısı Jeremy Wright'in, yargıçlara yapacağı "siyasete müdahale etmeyin" uyarısı.

Times gazetesi başsavcının yargıçlara, Yüksek Mahkeme kararını bozmazlarsa bunun Brexit müzakerelerine doğrudan etkisi olacağını söylediğine dikkat çekiyor.

Daily Telegraph ise başsavcının bugün yapması beklenen konuşmada "Halka karşı gelmeyin" çağrısında bulunacağını belirtiyor.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme Kasım ayı başında, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik müzakerelere Parlamento onayı olmadan başlanamayacağına hükmetmişti, ancak hükümet karara itiraz etti.

İngiliz hükümeti kendisine dış ilişkiler, savunma ve milli güvenlik alanlarında yetki veren 19. yüzyıldan kalma bir uygulamayı gerekçe göstererek, aksi görüşü savunuyordu.

Konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyanlar ise hükümetin Parlamento onayı olmadan yetkilerini kullanmasının uygun olmadığını vurgulamışlardı.

İngiltere, 23 Haziran'da yapılan referandumda yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Guardian, İngiltere'de cep telefonu kullanırken ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücülere ömür boyu hapis cezası verilmesi yönünde bir yasa değişikliğinin gündemde olduğunu belirtiyor.

Adalet Bakanı tarafından da desteklenen değişiklik teklifinin aşırı hız ya da sokak yarışı yapan, alkol ya da uyuşturucu madde etkisi altında kazaya karışan sürücüleri de kapsadığı ifade ediliyor.

Gazete şu anki ceza yasasına göre, ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücülerin genellikle 7 yıl hapiste kaldıktan sonra salıverildiğini, ortalama ceza süresinin ise yaklaşık 4 yıl olduğunu hatırlatıyor.