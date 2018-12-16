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Spor

4'üncü Uluslararası Mersin Maratonu sona erdi

Mustafa ERCAN - Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, (DHA) -  Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu sona erdi

16 Aralık 2018 17:36

Mustafa ERCAN - Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, (DHA) - 

Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu sona erdi. 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Kenyalı atlet Kenneth Kiplagat Limo, kadınlarda ise Etiyopyalı Konjit Tilahun Biruk birinci olarak tamamladı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, dereceye giren sporculara ödüllerini verirken 
-Ödül törenine katılanlardan genel ve detay
-Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ödül verirken 
-Dünya Atletizm Federasyonu üyesi sporculara ödüllerini verirken 
-Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimur, kadın sporculara ödül verirken 
-Genel ve detay görüntüler

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