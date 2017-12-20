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4'üncü kattan atlayan genç öldü

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan Muhammet Fatih Ş

20 Aralık 2017 20:12

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da, 4\'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan
Muhammet Fatih Ş. (20) yaşamını yitirdi. Dün de aynı yerden intihar girişiminde bulunan genci yakınlarının engellediği öğrenildi.
Olay, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Sanayi Caddesi\'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Muhammet Fatih Ş., ailesi ile birlikte oturduğu apartmanın 4\'üncü kat penceresinden atladı. Beton zemine düşen Muhammet Fatih Ş., olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Fatih Ş.\'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhammet Fatih Ş.\'nin dün de aynı yerden kendini atmak istediği ancak durumu fark eden yakınlarının engellediği belirtildi.

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