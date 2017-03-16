T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

49. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

Menderes Samancılar, ödülünü Barış için Akademisyenler ve tutuklu gazeteciler için aldığını söyledi

16 Mart 2017 03:49

SİYAD (Sinema Yazarları Derneği ) tarafından düzenlenen 49’uncu SİYAD Ödülleri’nin kazananlar belli oldu. Ödül töreni Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

En iyi film ve en iyi senaryo ödüllerini “Ana Yurdu” filmi kazandı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Esra Bezen Bilgin, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü de Menderes Samancılar’a verildi.

Samancılar, ödülünü Barış İçin Akademisyenler ve hapisteki gazetecileri için aldığını söyledi. Samancılar, “Bundan sonra hiçbir kötü senaryoya evet demeyeceğim” şeklinde konuştu.

SİYAD Ödüllerine layık görülen isimler şu şekilde:

– En İyi Film: Ana Yurdu

– En İyi Yabancı Film: Carol

– En İyi İlk Film: TozBezi

– En İyi Yönetmen: Senem Tüzen (Ana Yurdu)

– En İyi Erkek Oyuncu: Menderes Samancılar

– En İyi Kadın Oyuncu: Esra Bezen Bilgin

– En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Musab Ekici

– En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kübra Kip

– En İyi Senaryo: Ana Yurdu

– En İyi Müzik: Bajar (Babamın Kanatları)

– En İyi Sanat Yönetimi:  Kalandar Soğuğu

– En İyi Kurgu: Adam Isenberg, Yorgos Mavropsaridis (Ana Yurdu)

– En İyi Görüntü Yönetimi: Cevahir Şahin, Kürşat Üresin (Kalandar Soğuğu)

ETİKETLER

siyadödülmenderes samancılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24