49. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

SİYAD (Sinema Yazarları Derneği ) tarafından düzenlenen 49’uncu SİYAD Ödülleri’nin kazananlar belli oldu. Ödül töreni Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

En iyi film ve en iyi senaryo ödüllerini “Ana Yurdu” filmi kazandı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Esra Bezen Bilgin, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü de Menderes Samancılar’a verildi.

Samancılar, ödülünü Barış İçin Akademisyenler ve hapisteki gazetecileri için aldığını söyledi. Samancılar, “Bundan sonra hiçbir kötü senaryoya evet demeyeceğim” şeklinde konuştu.

SİYAD Ödüllerine layık görülen isimler şu şekilde:

– En İyi Film: Ana Yurdu

– En İyi Yabancı Film: Carol

– En İyi İlk Film: TozBezi

– En İyi Yönetmen: Senem Tüzen (Ana Yurdu)

– En İyi Erkek Oyuncu: Menderes Samancılar

– En İyi Kadın Oyuncu: Esra Bezen Bilgin

– En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Musab Ekici

– En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kübra Kip

– En İyi Senaryo: Ana Yurdu

– En İyi Müzik: Bajar (Babamın Kanatları)

– En İyi Sanat Yönetimi: Kalandar Soğuğu

– En İyi Kurgu: Adam Isenberg, Yorgos Mavropsaridis (Ana Yurdu)

– En İyi Görüntü Yönetimi: Cevahir Şahin, Kürşat Üresin (Kalandar Soğuğu)