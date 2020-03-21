46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 68'e çıktı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur” denildi.

İşte uçuşların durdurulacağı 46 ülke:

”Kuveyt, Bangladeş, Moğolistan, KKTC, Ukrayna, Kosova, Fas, Lübnan, Ürdün, Kazakistan, Özbekistan, Umman, Slovenya, Moldova, Cibuti, Ekvator Ginesi, Kanada, Hindistan, Macaristan, Guatemala, Polonya, Kenya, Sudan, Çad, Filipinler, Letonya, Tayvan, Peru, Sri Lanka, Ekvator, Nijer, Tunus, Cezayir, Fildişi Sahili, Finlandiya, Angola, Çekya, Dominik, Kamerun, Karadağ, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Moritanya, Nepal, Portekiz ve Panama”.

Daha önce Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Çin, Danimarka, Mısır, Fransa, Gürcistan, Almanya, İran, Irak, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Suudi Arabistan, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere'ye uçuşlar durdurulmuştu.