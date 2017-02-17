400 göçmen İspanya'ya geçti

400'den fazla Afrikalı göçmen Ceuta'daki dikenli tellerle kaplı duvarı aşıp, İspanya'ya giriş yaptı. Ellerinden ve yüzlerinden yaralanan bazı göçmenleri Kızıl Haç tedavi etti.

Reuters haber ajansının geçtiği görüntülerde, göçmenlerin dikenli tellerle kaplı 6 metre uzunluğundaki duvarı aşıp Ceuta'dan İspanya'ya geçtiği görülüyor.

Bazı göçmenler İspanya'ya girince yeri öptü, bazıları da "Özgürlük" diye slogan attı.

Polis ve yerel yetkililerden henüz göçmenlerin durumuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

İspanya'nın Fas'ta iki toprağı bulunuyor. Melilla ve Ceuta. Bu bölgeler Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya kaçak giriş için kullandığı iki kritik nokta niteliğini taşıyor.

En son Ocak ayında 1100 göçmen Ceuta'dan İspanya'ya geçmiş, İspanya göçmenlerin çoğunu sınırdışı ederek ülkelerine geri göndermişti.