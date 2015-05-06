Almanya, 2015 yılında 400 bin mülteci bekliyor



Federal Kalkınma Bakanı Gerd Müller "Yılın ilk çeyreğindeki rakamlardan yola çıkarsak bu 300 ile 400 bin mülteciye hazırlıklı olmamız gerektiği anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Basında çıkan haberlere göre Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) de 2015 yılı için tahmini rakamları yükselteceği kaydediliyor. Şubat ayında tahmini rakamları 300 bine yükselten Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, iltica başvurularıyla ilgili gelişmeleri "çok dikkatli bir biçimde" takip ettiklerini vurgulamış, yıl içinde rakamlarda düzeltmeye gidilmesinin mümkün olduğunu kaydetmişti.

Alman hükümeti şimdiye kadar 2015 yılı için resmi olarak 300 bin iltica başvurusu yapılacağı tahmininden yola çıkıyordu. Ancak eyalet yönetimleri haftalardan bu yana bu rakamın 500 bine kadar varacağı uyarısında bulunuyordu.

Die Welt gazetesinin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre ise gerek Alman hükümeti gerekse BAMF, 2015 yılında Almanya'ya iltica başvurularının 400 bini aşacağını tahmin ediyor.

2014 yılında yapılan iltica başvurularının sayısı bu rakamın sadece yarısı kadardı. Üstelik bu son 20 yılda kaydedilen en yüksek rakamdı.

Eyalet ve yerel yönetimlerin temsilcileri cuma günü mültecilerle ilgili olarak başbakanlıkta yapılacak bir zirvede bir araya gelecek. 2015 ve 2016 yılları için eyalet ve yerel yönetimlere 500 milyon ek bütçe sözü verilmişti. Ancak bu rakam 300 bin iltica başvurusu üzerinden hesaplanmıştı.