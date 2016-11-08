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BBC Türkçe

4 soruda Rakka operasyonu

Suriye Demokratik Güçleri, ülkenin kuzeyindeki Rakka şehrinin IŞİD'den kurtarılması için operasyon başlatıldığını duyurdu. Peki operasyonun hedefi ne? Türkiye'nin Suriye Kürtlerinin operasyondaki varlığına itirazları karşısında, ABD liderliğindeki koalisy

08 Kasım 2016 18:29

Suriye Demokratik Güçleri (SDF), Pazartesi günü ülkenin kuzeyindeki Rakka kentinin IŞİD'den kurtarılması için operasyonun başlatıldığını duyurdu.

Türkiye, Rakka operasyonunda SDF'nin ana gövdesini oluşturan Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) değil, Türkiye'nin yer almasını istiyor.

Peki ABD liderliğindeki koalisyonun destek verdiği operasyonun hedefi ne? Operasyona kimler katılıyor?

Türkiye'nin itirazları karşısında koalisyon güçleri ne diyor?

BBC Arapça'dan Mustafa Hamo anlatıyor.

SDG: Rakka operasyonunu başlattıkTürkiye, IŞİD'e karşı Rakka operasyonuna katılabilir mi?'Türkiye, Rakka'ya ya YPG'li koalisyonla girer ya da dışarıda kalır'
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