3'ncü Millet Parkı'nın temeli Savaştepe'de atıldı

BALIKESİR, (DHA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Bahçeleri projelerini açıklamasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 3’ncü Millet Parkı’nın temelini İvrindi ve Havran’dan sonra dün Savaştepe’de attı.

Milletvekilleri Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir’in yanı sıra Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ve Savaştepelilerin katıldığı temel atma töreni Savaştepe Devlet Hastanesi’nin yanındaki 20 dönümlük alanda gerçekleştirildi.

\"MİLLET PARKLARININ SAYISINI ARTIRIYORUZ\"

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda millet parklarına büyük önem verdiklerini dile getirirken; Savaştepe ilçesine atılan temelle Balıkesir’de 3’ncü millet parkının temelini attıklarını söyledi.

Artık vatandaşların sosyal belediyeciliğin gereksinimlerini istediklerini ve beklentilerin bu yönde olduğunu dile getiren Başkan Zekai Kafaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediyecilikte 90’lı yıllarda ideolojik belediyecilik anlayışı vardı. AK Parti ile beraber artık hizmet belediyeciliğini bu millet tanıdı. Arkasından sosyal belediyeciliği tanıdı. Şimdiyse gönül belediyeciliği seferberliğini başlatarak insanlarımızın gönlüne dokunmayı, onlara doğumdan ölüme kadar çok dokunmayı, onların iyi gününde kötü gününde yanında bulunmayı, gönüllerini almaya çalışıyoruz.

Onların her şeyin üzerinde olduğunu ifade etmek için işte millet bahçeleri, millet kıraathaneleri birebir vatandaşımıza dokunan, onun yaşantısını, onun hayatını kolaylaştıran, onun konforunu arttıran hizmetler. Tabii büyük yatırımlar mutlaka olacak. Bunlara milletimiz alıştı zaten. Duble yollar, otoyollar, hızlı trenler, havaalanları, hastane binaları, okul binaları. Bunlara alıştı milletimiz artık. İnsanlarımız artık diyor ki “Benim hayatıma nasıl dokunuyorsun, benim için ne yapıyorsun? diyor. Artık vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için, onların çoluk çocuğuyla beraber dolaşabileceği yeşil alanlar, yürüyüş yolları, fitness aletleri, piknik alanları, sporlarını yapabilecekleri spor alanları, içerisinde kafesinden kütüphanesine kadar olacak işte bu millet parklarıyla milletimizin gönlüne dokunmayı hedefliyoruz, milletimizle beraber olmayı hedefliyoruz.”

\"SAVAŞTEPE MİLLET PARKI’NI KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPIYORUZ\"

Savaştepe Millet Parkı’nı ihale yapılarak hizmet alımıyla gerçekleştirileceğini, ancak dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle hizmet alımı yapamadıklarını dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, projeden vazgeçmediklerini ve Savaştepe Millet Parkı’nı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin kendi imkânlarıyla hayata geçireceklerini söyledi.

15 Temmuz’da dış mihrakların başlattığı saldırıların bugün ekonomik açıdan devam ettiğini dile getiren Başkan Kafaoğlu, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; “Bunları ihale yoluyla yapacaktık ama ne yazık ki ülkemizle uğraşıyorlar. 15 Temmuz’da başladılar. Yıllardır devam eden mücadele vardı. 15 Temmuz’da tavan yapmıştı ama Cumhurbaşkanımızın o dik duruşuyla milletin sokakları doldurmasıyla o hayasızca akın önlendi ama asla vazgeçmediler. Arkasından hemen güney sınırlarımızda bir terör devleti oluşturmak istediler. Ona da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonuyla cevap verilerek o terör devleti oluşumuna da engel olundu ama yine vazgeçmediler. Genel seçimlerden sonra, seçim zaferinden sonra yeniden atağa geçerek bu sefer ekonomik savaş başlattılar. Kur ve döviz savaşı başlattılar ama asla durmayacağız asla yılmayacağız bu millete asla diz döktüremeyecekler. Çünkü bu millet lideri Recep Tayyip Erdoğan’a sevdalı bir millet. Allah’ın izniyle bu millette, bu sevdada bir eksilme olmuyor artarak devam ediyor asla bizi yıldıramayacaklar. İhaleleri yapamayınca bu sefer dedik ki arkadaşlar biz hizmetten geri kalamayız hizmetlerimiz devam etmeli o zaman Büyükşehir’in kendi imkânlarıyla Savaştepe halkına bu hizmeti mutlaka sunmamız lazım. Arkadaşlarımıza talimat verdik. Kent Estetiği bu parkı başlayıp bitirecek inşallah bittikten sonra da açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum.”

\"BALIKESİR’DE HUZUR ORTAMI HAKİM\"

Balıkesir’de artık huzur ortamının hakim olduğunu ve tüm kurum ve kuruluşların birlikte hareket ederek çalıştıklarını dile getiren Başkan Kafaoğlu, sözlerini şöyle devam etti:

\"Balıkesir artık mutlu ve huzurlu şehir. Balıkesir’in üst yöneticileri yerel yöneticileri genel yöneticileri kendileriyle barışık, birbiriyle barışık sivil toplum örgütleriyle kamu kurum ve kuruluşlarıyla barışık. Sevgiyle, saygıyla ve selamla bu millete hizmet etmek için kilitlenmiş vaziyetteler. 24 Haziran’da beş tane milletvekilimiz var. Allah’ın izniyle 5 milletvekilimiz, büyükşehir belediyesi, il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımızla beraber şimdi önümüzde yerel seçimler geliyor. Balıkesir daha güzelini başaracak. Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimlerinde maşallah Balıkesir ayağa kalktı, şaha kalktı demişti. Bizleri tebrik etmişti. Biz de kendisine söz verdik yerel seçimlerde daha iyisini, daha güzelini yapacağız demiştik. İnşallah, sizlere güveniyoruz, teşkilatlarımıza inanıyoruz, durmak yok yola devam diyoruz. Şairin dediği gibi söylenecek sözümüz var, yürünecek yolumuz var, hep beraber yürüyelim.”

TEMEL ATMA COŞKUSU

Konuşmaların ardından milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, daire başkanlarıyla birlikte Savaştepe Millet Parkı’nın temelini atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Millet Parkı’nın tamamlanmasının ardından aynı coşkuyla açılışını da yapacaklarını söyledi. Kurban kesiminin de gerçekleştirildiği temel atma töreni renkli görüntülere de sahne oldu.

20 DÖNÜMLÜK MİLLET PARKI

Yaklaşık 20 dönümlük araziye oturacak olan Millet Parkı’nın 17,5 dönümlük bölümü mesire alanı olarak kullanılacak. Savaştepe Millet Parkı’nın içerisinde Kır Kahvesi, Mescit, Bay-Bayan-Engelli WC, Giriş Kontrol Ünitesi, Semt Spor Sahası, Sert Zemin İmalatları ve Yürüyüş Yolları, Çocuk Oyun Alanı ve Oyun Grubu, Çocuk Oyun Eğitim Alanı, Açık Spor Alanı Ve Fitness Aletleri, Aydınlatma Elemanları, Piknik Masası, Bank, Çöp Kovası, Bisiklet Parkı ve Bisiklet Yolu, Alan Sınırlaması İçin Tel Çit, Çeşme ve Bulaşık Yıkama Yeri gibi argümanlar yer alacak.

(FOTOĞRAF)