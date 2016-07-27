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Dünya

36 dolara çekilişle ada kazandı!

50 bin kişinin katıldığı çekilişi kazanan kişi aynı zamanda 16 odalı bir otelin de sahibi oldu

27 Temmuz 2016 20:40

Mikronezya'da Kosrea adasında yaşayan bir çift evlerini ve otelini çekilişle satılığa çıkarttı. Çekilişin sonunda bir kişi sadece 36 dolar ödeyerek Avusturalya'nın hemen yakınında bir adada yaşama şansını kazandı.

Doug ve Sally Beitz çifti, 20 yıl önce geldikleri Kosrea adasındaki otellerini geleneksel olmayan yöntemlerle satmaya karar verdi. Çiftin amacı oteli satın alacak ve adada yaşama şansını yakalayacak kişinin bir milyoner olmamasını sağlamak.

Nisan ayında başlatılan çekilişe 50 bin kişi katıldı. 16 odası bulunan Kosrae Nautilus Resort'un yeni sahibi olmak isteyenler 36 dolar (yaklaşık 110 lira) ödedi.

Jashua isimli talihli belki de hiçbir zaman satın alamayacağı bir işletmenin sahibi oldu ve Mikronezya bölgesinde bir adama yaşama şansını elde etti. Jashua'nın soyadı ise açıklanmadı.

 

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