"Van der Vaart Real Madrid'de"

Tempo24-



Alman Bild gazetesi, Alman Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburger SV'da oynayan Hollandalı oyuncu Rafael van der Vaart'in İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olduğunu yazdı.



Haberde, iki takımın Hollandalı yıldız oyuncunun transferi konusunda anlaştıkları, transfer ücretinin ise 13 milyon Avro olduğu ifade edildi.



Real Madrid'in gelecek sezondaki başarılarına bağlı olarak 2 milyon Avro ek ücret alacağı belirtilen haberde, Rafael van der Vaart'ın Real Madrid ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi.



Öte yandan Emirates Kupası'nda Arsenal ile oynanan maçta dizinden sakatlanan Real Madrid'in Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in durumunun ciddi olduğu açıklandı. Genç futbolcu, en az üç ay sahalardan uzak kalacak









