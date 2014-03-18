"Sorun artık askeri"



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'ın Rusya Federasyonu'na bağlanmasını öngören anlaşmayı imzalamasına Ukrayna, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'den sert tepki geldi. Kırım'ın Rusya'ya katılmasının devletler hukukuna aykırı olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, konuyu ABD Başkanı Barack Obama ile de telefonda görüştü.

Alman hükümeti Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını öngören anlaşmayı tanımayacağını açıklarken, ABD de Rusya'ya karşı yeni yaptırım tehdidinde bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Rusya'nın tutumunu değiştirmemesi halinde siyasi ve ekonomik izolasyonun büyüyeceğini söyledi.

ABD ve AB'nin yeni yaptırım kararları alacağına dikkat çeken Biden, ayrıca Rusya'nın müdahalesinin bir ülkenin gasp edilmesinden farklı olmadığını ifade etti.

Askeri işbirliğine son

İngiltere de Rusya ile askeri işbirliğine son verdiğini ve Rusya'ya silah ihracatını durdurduğunu duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini belirterek “Ukrayna'daki kriz, şimdiye kadar 21'inci yüzyılda Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili yaşanan en zor sınavdır” değerlendirmesinde bulundu.

Kırım'daki referandumu ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını Avrupa Birliği'nin tanımadığını bildiren AB Konseyi Başkanı Herman von Rompuy ve AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi. AB devlet ve hükümet başkanlarının perşembe günü bir araya geleceği zirvede Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların ele alınması bekleniyor.

Ukrayna'dan sert açıklama

Ukrayna Başbakanı Arseni Yatsenyuk ise Kırım’la ilgili anlaşmazlığın siyasi bir sorundan askerî bir soruna dönüşmekte olduğunu savundu. Yazenyuk, Rus askerlerinin Ukraynalı ordu mensuplarına karşı ateş açmaya başladığını öne sürerek bunun bir savaş suçu olduğunu dile getirdi.

Bu arada Ukrayna'nın Kırım'daki askeri üssünden gelen bir ölüm haberi tansiyonun iyice yükselmesine yol açtı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Simferopol'daki askeri üsse düzenlenen saldırıda bir Ukraynalı askerin öldüğünü, bir askerin de yaralandığını duyurdu. Ancak olayın tam olarak nasıl meydana geldiği ve saldırının kimler tarafından düzenlendiği konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.